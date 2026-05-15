Obilježene 34. godine od zločina nad pripadnicima JNA u Tuzlanskoj koloni

15.05.2026 14:13

Министар рада и борачко-инвалидске заштите Радан Остојић на обиљежавању 34. године над припадницима ЈНА у Тузланској колони
Mirnom šetnjom u Tuzli i Bijeljini obilježene su 34 godine od zločina nad pripadnicima JNA u Tuzlanskoj koloni 1992. godine.

Učesnici komemorativnog prošetali su Brčanskom maltom, a posjetu mjestu zločina obezbjeđivale su jake policijske snage.

Prisutni su bili članovi porodica nevino stradalih koji 34 godine čekaju pravdu za ova svirepa ubistva i preživjeli učesnici Tuzlanske kolone.

Muslimanske paravojne snage su 15. maja 1992. godine u Tuzli napale kolonu JNA koja je, na osnovu prethodno postignutog dogovora, trebalo da napusti tuzlansku kasarnu.

U napadu je ubijeno 51 lice, dok je 78 lica ranjeno. Još tri osobe kasnije su preminule od posljedica ranjavanja.

Parastos ubijenim vojnicima biće služen u Bijeljini, na groblju Pučile.

Tuzlanska kolona

Zločin nad Srbima

Brčanska malta

Odbrambeno-otadžbinski rat

Tuzla

