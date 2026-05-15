Obilježavanje 34 godine od stradanja pripadnika JNA u Tuzli

Na Brčanskoj malti održava se pomen za 54 mučki ubijena pripadnika JNA u napadu muslimanskih paravojnih snaga dok se vojska prema ranijem dogovoru mirno povlačila iz tuzlanske kasarne.

Na mjestu stradanja vojnika JNA biće položeno cvijeće, prislužene svijeće i služen pomen.

Učesnici skupa su stigli u Tuzlu sa pet autobusa, od kojih su četiri krenula iz Bijeljine, a jedan iz Zvornika.

Skupu na Brčanoj malti prisustvuju izaslanik predsjednika Republike Srpske Bojan Savić, izaslanik srpskog člana Predsjedništva BiH Boško Tomić, te ministri rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić i za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Draga Mastilović.

Društvo Pomen na Brčanskoj malti: Učesnici komemorativnog skupa krenuli ka Tuzli

Muslimanske paravojne snage su 15. maja 1992. godine napale kolonu JNA u Tuzli koja je, na osnovu prethodno postignutog dogovora, trebalo da napusti tuzlansku kasarnu.

U napadu je ubijeno 51 lice, još tri osobe kasnije su preminule od posljedica ranjavanja, dok je 78 lica ranjeno.