Logo
Large banner

Obilježavanje 34 godine od stradanja pripadnika JNA u Tuzli

Autor:

ATV
15.05.2026 11:18

Komentari:

4
На Брчанској малти одржава се помен за 54 мучки убијена припадника ЈНА у нападу муслиманских паравојних снага док се војска према ранијем договору мирно повлачила из тузланске касарне.
Foto: ATV

Na Brčanskoj malti održava se pomen za 54 mučki ubijena pripadnika JNA u napadu muslimanskih paravojnih snaga dok se vojska prema ranijem dogovoru mirno povlačila iz tuzlanske kasarne.

Na mjestu stradanja vojnika JNA biće položeno cvijeće, prislužene svijeće i služen pomen.

Učesnici skupa su stigli u Tuzlu sa pet autobusa, od kojih su četiri krenula iz Bijeljine, a jedan iz Zvornika.

Skupu na Brčanoj malti prisustvuju izaslanik predsjednika Republike Srpske Bojan Savić, izaslanik srpskog člana Predsjedništva BiH Boško Tomić, te ministri rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić i za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Draga Mastilović.

Колона креће према Тузли

Društvo

Pomen na Brčanskoj malti: Učesnici komemorativnog skupa krenuli ka Tuzli

Muslimanske paravojne snage su 15. maja 1992. godine napale kolonu JNA u Tuzli koja je, na osnovu prethodno postignutog dogovora, trebalo da napusti tuzlansku kasarnu.

U napadu je ubijeno 51 lice, još tri osobe kasnije su preminule od posljedica ranjavanja, dok je 78 lica ranjeno.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Tuzlanska kolona

Jugoslovenska narodna armija

Tuzla

Brčanska malta

Komentari (4)
Large banner

Više iz rubrike

Облачно вријеме и олуја

Društvo

Balkanu prijete superćelijske oluje, pa stiže veliki obrt

4 h

0
Из Бијељине су кренула четири аутобуса са учесницима комеморативног скупа који ће данас на Брчанској малти у Тузли присуствовати помену за 54 мучки убијена припадника ЈНА у нападу муслиманских паравојних снага док се војска према унапријед постигнутом договору мирно повлачила из тузланске касарне.

Društvo

Pomen na Brčanskoj malti: Učesnici komemorativnog skupa krenuli ka Tuzli

4 h

0
Киша цеста

Društvo

AMS upozorio vozače

6 h

0
Замагљен прозор, због хладног времена на ком се виде капљице кише. У позадини се види застава Републике Српске.

Društvo

Danas kiša, pljuskovi i grmljavina

6 h

0

  • Najnovije

13

59

Važno obavještenje za korisnike: Pokušaji prevare putem Vibera, oglasili se iz m:tela

13

47

Sjećanje na stradale u majskim poplavama u Doboju: U Bosnu pušteno 11 ruža

13

43

Tri znaka horoskopa uskoro će se riješiti velikog tereta

13

40

Tramp razmatra ukidanje sankcija kineskim kompanijama koje kupuju iransku naftu

13

37

Produžena odluka o povratu 10 feninga za gorivo

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner