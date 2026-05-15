Logo
Large banner

Krvavi obračun u Zagrebu: Izbo muškarca na ulazu u zgradu

Autor:

ATV
15.05.2026 11:46

Komentari:

0
Мушкарац држи нож
Foto: Pexels/Saif71.com

Veliki broj policijskih službenika stigao je u petak u jutarnjim satima u Livadićevu ulicu u Zagrebu.

Policija je stigla u zgradu čiji ulaz se crveneo od krvi, kao i stepenice, a jedan od stanara zgrade je otkrio stravičan prizor.

Kako nezvanično saznaje portal 24sata, došlo je do sukoba stranih radnika koji su živeli u podrumskom stanu. Navodno je tokom sukoba korišćen nož.

"Čuli smo glasno vrištanje ujutro", rekla je za 24sata jedna šokirana komšinica.

Komšije kažu da je do sukoba došlo između dvojice muškaraca koji su se doselili u stan u podrumu.

Kako ističu, počinilac je odmah uhapšen, dok je povrijeđeni muškarac prebačen u bolnicu.

"Radnici su se doselili tu juče, stigli su s koferima, ja sam ih našao. Ovaj koji je ubo drugog nije bježao, stajao je kod vrata i nešto govorio, malo je hodao pred ulazom i onda nešto vikao. Onda ga je policija vezala i odvela", rekao je predstavnik stanara.

Žrtva je prebačena u KBC Rebro, a težina njegovih povreda u ovom trenutku nije poznata.

U toku je policijski uviđaj.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Zagreb

Izboden muškarac

fizički napad

hapšenje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Дигитални приказ вируса који лебде у тамном простору.

Zdravlje

Da li je u Srpskoj registrovan hantavirus?

2 h

0
Предсједник Републике Српске Синиша Каран на конференцији за медије

Republika Srpska

Karan: Brutalan i unaprijed smišljen zločin - nikada nećemo pristati na zaborav

2 h

0
Pет електричних trotineta уредно поређани напољу, спремни за изнајмљивање.

Hronika

Dječaci zadobili teške povrede: Zabili se električnim trotinetima u automobil u Čačku

2 h

0
Руски предсједник Владимир Путин и предсједник Бјелорусије Александар Лукашенко поздрављају се на састанку у Кремљу у Москви, Русија, петак, 8. мај 2026.

Svijet

Sastali se Putin i Lukašenko: Poznato o čemu su razgovarali

2 h

0

Više iz rubrike

Ротација на полицијском аутомобилу.

Region

Ubio dvije žene, pokušao ubistvo još dvije: Istraga protiv serijskog ubice u Kumanovu

3 h

0
Широк избор флашираних и пива у лименкама изложен на полицама продавница.

Region

Hrvatska uvodi zabranu prodaje alkohola noću?

5 h

0
Ротација на полицијском аутомобилу.

Region

Muškarac uhapšen zbog sumnje da je ubio suprugu nožem: Užas u Bitolju

1 d

0
Lisice zatvor pritvor

Region

Na telefonu pronađeni pornografski snimci djece: Nijemac uhapšen u Splitu

1 d

0

  • Najnovije

13

59

Važno obavještenje za korisnike: Pokušaji prevare putem Vibera, oglasili se iz m:tela

13

59

Zatražen pritvor za državljanina Njemačke: Pokušao da zapali kuću i auto u Banjaluci

13

47

Sjećanje na stradale u majskim poplavama u Doboju: U Bosnu pušteno 11 ruža

13

43

Tri znaka horoskopa uskoro će se riješiti velikog tereta

13

40

Tramp razmatra ukidanje sankcija kineskim kompanijama koje kupuju iransku naftu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner