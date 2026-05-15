Krvavi obračun u Zagrebu: Izbo muškarca na ulazu u zgradu

Veliki broj policijskih službenika stigao je u petak u jutarnjim satima u Livadićevu ulicu u Zagrebu.

Policija je stigla u zgradu čiji ulaz se crveneo od krvi, kao i stepenice, a jedan od stanara zgrade je otkrio stravičan prizor.

Kako nezvanično saznaje portal 24sata, došlo je do sukoba stranih radnika koji su živeli u podrumskom stanu. Navodno je tokom sukoba korišćen nož.

"Čuli smo glasno vrištanje ujutro", rekla je za 24sata jedna šokirana komšinica.

Komšije kažu da je do sukoba došlo između dvojice muškaraca koji su se doselili u stan u podrumu.

Kako ističu, počinilac je odmah uhapšen, dok je povrijeđeni muškarac prebačen u bolnicu.

"Radnici su se doselili tu juče, stigli su s koferima, ja sam ih našao. Ovaj koji je ubo drugog nije bježao, stajao je kod vrata i nešto govorio, malo je hodao pred ulazom i onda nešto vikao. Onda ga je policija vezala i odvela", rekao je predstavnik stanara.

Žrtva je prebačena u KBC Rebro, a težina njegovih povreda u ovom trenutku nije poznata.

U toku je policijski uviđaj.