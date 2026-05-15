Da li je u Srpskoj registrovan hantavirus?

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić izjavio je da u Srpskoj nema registrovanih slučajeva andskog soja hantavirusa, kao i da je nizak rizik od njegove pojave.

"Epidemiološki rečeno, može da bude importovan i da se kao takav ovdje evidentira", rekao je Šeranić novinarima u Banjaluci.

On je dodao da je to moguće s obzirom da je inkubacija virusa prilično duga i da ima već slučajeva koji su asimptomatski.

"Ali, izuzetno je nizak rizik za pojavu tog virusa ovdje, jer oni koji su se našli na kruzerima, po izlasku sa njih se striktno epidemiološki prate u zemljama u kojima borave", pojasnio je Šeranić.

On je izrazio nadu da u Republici Srpskoj neće biti nijednog registrovanog slučaja.

(SRNA)