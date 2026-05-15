Šta je najbolje jesti nakon buđenja: Namirnice koje daju najviše energije

15.05.2026 07:34

Шта је најбоље јести након буђења: Намирнице које дају највише енергије
Foto: Unsplash

Mnogi dan započinju kafom i pecivom iz pekare, međutim stručnjaci upozoravaju da izbor hrane odmah nakon buđenja može značajno uticati na energiju, koncentraciju i osjećaj gladi tokom ostatka dana.

Nakon nekoliko sati sna organizam je bez hrane i tečnosti, zbog čega je važno tijelu obezbijediti kvalitetan obrok koji neće izazvati nagli skok šećera u krvi.

Nutricionisti ističu da idealan doručak treba da sadrži proteine, vlakna i zdrave masti, dok bi pretjerano masnu i slatku hranu trebalo izbjegavati u ranim jutarnjim satima.

Među najboljim izborima nakon buđenja izdvajaju se jaja, ovsene pahuljice, jogurt, kefir i svježe voće.

Jaja su bogata proteinima i pružaju dug osjećaj sitosti, a mogu se kombinovati sa integralnim hljebom i povrćem. Ovsene pahuljice predstavljaju još jedan čest izbor jer organizmu daju postepenu energiju bez naglih oscilacija šećera.

Jogurt i kefir pogodni su za osobe koje ne vole težak doručak odmah nakon ustajanja, dok voće poput banana i jabuka organizmu obezbjeđuje vitamine i prirodne šećere.

Stručnjaci posebno upozoravaju na konzumaciju kafe na prazan stomak, što kod mnogih ljudi može izazvati nervozu, gorušicu ili osjećaj nelagodnosti.

Takođe, doručak koji se sastoji isključivo od peciva i slatkiša često dovodi do brzog pada energije i ponovne gladi već nakon nekoliko sati, prenosi Kliks.

Jedan od jednostavnijih predloga za zdrav početak dana uključuje čašu vode odmah nakon buđenja, a zatim kombinaciju jaja, integralnog hljeba i svježeg povrća ili jogurta sa ovsenim pahuljicama i voćem.

Iako ne postoji univerzalan doručak koji odgovara svima, stručnjaci smatraju da je najvažnije izbjeći velike količine šećera i birati namirnice koje organizmu daju stabilnu energiju tokom jutra.

