Šta je najbolje jesti nakon buđenja: Namirnice koje daju najviše energije

Mnogi dan započinju kafom i pecivom iz pekare, međutim stručnjaci upozoravaju da izbor hrane odmah nakon buđenja može značajno uticati na energiju, koncentraciju i osjećaj gladi tokom ostatka dana.

Nakon nekoliko sati sna organizam je bez hrane i tečnosti, zbog čega je važno tijelu obezbijediti kvalitetan obrok koji neće izazvati nagli skok šećera u krvi.

Svijet Pao diler iz BiH: U Beču mu pronašli stanove pune narkotika

Nutricionisti ističu da idealan doručak treba da sadrži proteine, vlakna i zdrave masti, dok bi pretjerano masnu i slatku hranu trebalo izbjegavati u ranim jutarnjim satima.

Među najboljim izborima nakon buđenja izdvajaju se jaja, ovsene pahuljice, jogurt, kefir i svježe voće.

Jaja su bogata proteinima i pružaju dug osjećaj sitosti, a mogu se kombinovati sa integralnim hljebom i povrćem. Ovsene pahuljice predstavljaju još jedan čest izbor jer organizmu daju postepenu energiju bez naglih oscilacija šećera.

Jogurt i kefir pogodni su za osobe koje ne vole težak doručak odmah nakon ustajanja, dok voće poput banana i jabuka organizmu obezbjeđuje vitamine i prirodne šećere.

Društvo U Srpskoj rođene 24 bebe

Stručnjaci posebno upozoravaju na konzumaciju kafe na prazan stomak, što kod mnogih ljudi može izazvati nervozu, gorušicu ili osjećaj nelagodnosti.

Takođe, doručak koji se sastoji isključivo od peciva i slatkiša često dovodi do brzog pada energije i ponovne gladi već nakon nekoliko sati, prenosi Kliks.

Jedan od jednostavnijih predloga za zdrav početak dana uključuje čašu vode odmah nakon buđenja, a zatim kombinaciju jaja, integralnog hljeba i svježeg povrća ili jogurta sa ovsenim pahuljicama i voćem.

Društvo Sjećanje na stradale u majskim poplavama u Doboju

Iako ne postoji univerzalan doručak koji odgovara svima, stručnjaci smatraju da je najvažnije izbjeći velike količine šećera i birati namirnice koje organizmu daju stabilnu energiju tokom jutra.