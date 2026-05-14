Logo
Large banner

Studija pokazala da trećina kilograma izgubljenih pomoću lijekova otpada na mišiće i koštanu masu

Autor:

ATV
14.05.2026 21:42

Komentari:

0
Таблете
Foto: pexels/SHVETS production

Trećina tjelesne mase izgubljene uz pomoć lijekova za mršavljenje poput „vegova“ i „maundžaro“ otpada na mišiće i koštanu masu, a ne na masno tkivo, pokazalo je novo istraživanje predstavljeno na Evropskom kongresu o gojaznosti u Istanbulu.

Autori studije upozorili su da bi korisnici takozvanih injekcija za mršavljenje morali paralelno da rade treninge snage kako bi smanjili rizik od slabosti, preloma i osteoporoze u starijem dobu, prenose mediji.

Veći ili manji gubitak mišića?

Istraživanje tima sa Univerziteta u Kopenhagenu obuhvatilo je podatke 1.334 osobe koje su smršale uz pomoć lijekova, barijatrijske hirurgije ili dijete i fizičke aktivnosti.

Kod osoba koje su težinu smanjivale dijetom i vježbanjem, gubitak mišićne i koštane mase činio je oko 14 odsto ukupnog gubitka kilograma, dok je kod korisnika lijekova za mršavljenje taj udio iznosio 32 odsto.

Istraživači navode da su osobe koje koriste lijekove ili se podvrgavaju hirurškim procedurama u prosjeku gubile više kilograma, ali i značajno više mišićne mase.

Vedrana Rudan

Kultura

Vedrana Rudana ponovo u bolnici: Lijekovi ne djeluju

„Neophodno je uključiti strukturisano vježbanje u svaki program mršavljenja kako bi se očuvala mišićna i koštana masa“, navodi se u studiji.

Prema procjenama stručnjaka, oko dva miliona ljudi u Velikoj Britaniji koristi lijekove za mršavljenje, dok ljekari upozoravaju da ih mnogi vide kao brzo rješenje, bez promjena u načinu ishrane i fizičkoj aktivnosti.

Ponovno dobijanje na težine nakon prestanka uzimanja lijekova

Autori studije upozorili su da su ljudi koji su izgubili značajnu količinu mišića izloženi povećanom riziku od ponovnog dobijanja na težini nakon prestanka upotrebe lijekova, jer su mišići metabolički aktivniji od masti.

Naveli su i da gubitak mišićne i koštane mase može da naruši fizičku funkciju i metaboličko zdravlje.

Profesorka Dona Rajan iz američkog biomedicinskog istraživačkog centra Penington izjavila je da gubitak nemasne mase može dovesti do osteoporoze, slabosti i preloma izazvanih padovima.

„Potrebno je promovisati fizičku aktivnost.Kada osoba brzo gubi kilograme, najbolji način da zaštiti mišiće i kosti jeste trening snage“, rekla je Rajan.

Brzo rješenje ili rizik od preloma kostiju?

Pokazalo se takođe da vakcine za mršavljenje smanjuju rizik od velikog broja zdravstvenih stanja, uključujući srčane udare, moždane udare i bolesti bubrega. Međutim, podaci iz ispitivanja semaglutida, koji se prodaje pod brendovima „ozempik“ i „vegovi“, pokazuju neke rizike, posebno određene prelome povezane sa krhkošću kostiju.

Žene starije od 75 godina imale su osam puta veću verovatnoću da budu hospitalizovane zbog preloma kuka i deset puta veću vjerovatnoću da budu hospitalizovane zbog preloma karlice kada su na vakcinama za mršavljenje, u poređenju sa placebom, prema međunarodnom ispitivanju sprovedenom na 17.600 ljudi.

илу-лијекови-08052026

Nauka i tehnologija

Ruski naučnici razvili metod koji produžava dejstvo lijekova protiv tumora

Uprkos potencijalnim rizicima, stručnjaci ističu da lijekovi za mršavljenje imaju značajne koristi za javno zdravlje jer smanjuju rizik od bolesti povezanih sa gojaznošću, uključujući dijabetes tipa 2, srčana oboljenja, moždani udar i rak.

Odvojena studija, koju je predvodio Madžid Ezati sa Kraljevskog koledža u Londonu, pokazala je da se rast stope gojaznosti u pojedinim zemljama usporava ili stagnira, a istraživači smatraju da bi široka upotreba lijekova za mršavljenje mogla dodatno da ubrza taj trend.

(sputnik srbija)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

mršavljenje

Tablete

kilogrami

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Разне таблете у кутији.

Zdravlje

Povučen lijek protiv gorušice: Evo kako da prepoznate pravi

2 sedm

0
Лијекови, парацетамол, поскупили лијекови

Društvo

Poskupio najpopularniji lijek protiv bolova: Prijeti nestašica?

3 sedm

0
Таблете лијекови

Zdravlje

Ove lijekove ne biste trebali uzimati uz jutarnju kafu

3 sedm

0
Лијекови за мршављење утичу на брак: Професор открио неочекиван ефекат

Ljubav i seks

Lijekovi za mršavljenje utiču na brak: Profesor otkrio neočekivan efekat

1 mj

0

Više iz rubrike

Крпељ зараза инфекција

Zdravlje

Šta nikako ne raditi kada pronađete krpelja na koži: Kada ujed postaje opasan?

7 h

0
Таблете витамини

Zdravlje

Umor i slabost: Znaci da vam nedostaje važan, ali zanemaren vitamin

8 h

0
Шпански владини званичници прскају путнике дезинфекционим средством прије укрцавања у авион након искрцавања са крузера МВ Хондиус, погођеног хантавирусом, на аеродрому Тенерифе на Канарским острвима, Шпанија, у недјељу, 10. маја 2026.

Zdravlje

Doktorica objasnila da li postoji opasnost od širenja hantavirusa na opštu populaciju

10 h

0
Храна

Zdravlje

Zašto jedemo i kada nismo gladni: Prepoznajte ''okidače'' na vrijeme

12 h

0

  • Najnovije

23

01

Baba Vangin sanovnik: Evo šta znači ukoliko sanjate ove stvari

22

56

Bivši dečko Jovane Jeremić grli atraktivnu plavušu na koncertu Vesne Zmijanac!

22

34

Uhapšena tri policajca zbog nestanka Aleksandra Nešovića Baje

22

13

Tim naučnika otkrio da su neandertalci mogli da izvode stomatološke intervencije?

22

12

Gradovi u kojima živa skače i iznad 50° stepeni Celzijusa

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner