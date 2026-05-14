Studija pokazala da trećina kilograma izgubljenih pomoću lijekova otpada na mišiće i koštanu masu

Trećina tjelesne mase izgubljene uz pomoć lijekova za mršavljenje poput „vegova“ i „maundžaro“ otpada na mišiće i koštanu masu, a ne na masno tkivo, pokazalo je novo istraživanje predstavljeno na Evropskom kongresu o gojaznosti u Istanbulu.

Autori studije upozorili su da bi korisnici takozvanih injekcija za mršavljenje morali paralelno da rade treninge snage kako bi smanjili rizik od slabosti, preloma i osteoporoze u starijem dobu, prenose mediji.

Veći ili manji gubitak mišića?

Istraživanje tima sa Univerziteta u Kopenhagenu obuhvatilo je podatke 1.334 osobe koje su smršale uz pomoć lijekova, barijatrijske hirurgije ili dijete i fizičke aktivnosti.

Kod osoba koje su težinu smanjivale dijetom i vježbanjem, gubitak mišićne i koštane mase činio je oko 14 odsto ukupnog gubitka kilograma, dok je kod korisnika lijekova za mršavljenje taj udio iznosio 32 odsto.

Istraživači navode da su osobe koje koriste lijekove ili se podvrgavaju hirurškim procedurama u prosjeku gubile više kilograma, ali i značajno više mišićne mase.

„Neophodno je uključiti strukturisano vježbanje u svaki program mršavljenja kako bi se očuvala mišićna i koštana masa“, navodi se u studiji.

Prema procjenama stručnjaka, oko dva miliona ljudi u Velikoj Britaniji koristi lijekove za mršavljenje, dok ljekari upozoravaju da ih mnogi vide kao brzo rješenje, bez promjena u načinu ishrane i fizičkoj aktivnosti.

Ponovno dobijanje na težine nakon prestanka uzimanja lijekova

Autori studije upozorili su da su ljudi koji su izgubili značajnu količinu mišića izloženi povećanom riziku od ponovnog dobijanja na težini nakon prestanka upotrebe lijekova, jer su mišići metabolički aktivniji od masti.

Naveli su i da gubitak mišićne i koštane mase može da naruši fizičku funkciju i metaboličko zdravlje.

Profesorka Dona Rajan iz američkog biomedicinskog istraživačkog centra Penington izjavila je da gubitak nemasne mase može dovesti do osteoporoze, slabosti i preloma izazvanih padovima.

„Potrebno je promovisati fizičku aktivnost.Kada osoba brzo gubi kilograme, najbolji način da zaštiti mišiće i kosti jeste trening snage“, rekla je Rajan.

Brzo rješenje ili rizik od preloma kostiju?

Pokazalo se takođe da vakcine za mršavljenje smanjuju rizik od velikog broja zdravstvenih stanja, uključujući srčane udare, moždane udare i bolesti bubrega. Međutim, podaci iz ispitivanja semaglutida, koji se prodaje pod brendovima „ozempik“ i „vegovi“, pokazuju neke rizike, posebno određene prelome povezane sa krhkošću kostiju.

Žene starije od 75 godina imale su osam puta veću verovatnoću da budu hospitalizovane zbog preloma kuka i deset puta veću vjerovatnoću da budu hospitalizovane zbog preloma karlice kada su na vakcinama za mršavljenje, u poređenju sa placebom, prema međunarodnom ispitivanju sprovedenom na 17.600 ljudi.

Uprkos potencijalnim rizicima, stručnjaci ističu da lijekovi za mršavljenje imaju značajne koristi za javno zdravlje jer smanjuju rizik od bolesti povezanih sa gojaznošću, uključujući dijabetes tipa 2, srčana oboljenja, moždani udar i rak.

Odvojena studija, koju je predvodio Madžid Ezati sa Kraljevskog koledža u Londonu, pokazala je da se rast stope gojaznosti u pojedinim zemljama usporava ili stagnira, a istraživači smatraju da bi široka upotreba lijekova za mršavljenje mogla dodatno da ubrza taj trend.

(sputnik srbija)