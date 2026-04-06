Lijekovi za mršavljenje utiču na brak: Profesor otkrio neočekivan efekat

Stručnjaci upozoravaju da bi sve raširenija upotreba lijekova za mršavljenje mogla uticati i na partnerske odnose, pa čak dovesti i do većeg broja razvoda.

Dosadašnja istraživanja uglavnom su se bavila posljedicama barijatrijske hirurgije, odnosno operacijama mršavljenja kojima se smanjuje želudac ili mijenja način probave kako bi osoba lakše izgubila višak kilograma. No stručnjaci smatraju da bi sličan učinak mogao imati i nagli gubitak težine postignut popularnim in‌jekcijama za mršavljenje.

Veća stopa razvoda nakon velikog gubitka kilograma

Profesor Per-Arne Svensson sa Sveučilišta u Göteborgu ističe da velik gubitak tjelesne težine može povećati mogućnost raspada braka. Njegovo istraživanje, sprovedeno na 12.531 vjenčanom pacijentu koji su bili podvrgnuti barijatrijskoj hirurgiji, pokazalo je da se 14,4 odsto ispitanika razvelo unutar šest godina od zahvata. Poređenja radi, u opštoj populaciji ta stopa iznosi 8,2 odsto.

Srbija Trudnica ostala zarobljena u automobilu koji je sletio u jezero

Slična studija Sveučilišta u Pittsburghu pokazala je da su osobe koje su hirurškim putem izgubile velik broj kilograma imale više nego dvostruko veću mogućnost razvoda od supružnika.

Sličan učinak moguć je i kod lijekova

Iako su se dosadašnja istraživanja ponajprije bavila hirurškim zahvatima, stručnjaci vjeruju da bi i lijekovi za mršavljenje mogli imati sličan učinak, osobito s obzirom na njihovu sve veću popularnost.

"Vrlo slični mehanizmi mogli bi se pojaviti i kod Ozempika te drugih lijekova, kao i kod operacije, kada je riječ o promjenama u odnosima", rekao je profesor Svensson.

"Kod novijih lijekova, poput Mounjara, gubitak težine nije toliko izražen kao nakon barijatrijske hirurgije, ali je i dalje dovoljno velik. Zato vjerujem da bi se isti obrasci mogli pojaviti i ovd‌je", rekao je.

Dodao je i da do razvoda obično ne dolazi odmah, nego nekoliko godina nakon početka liječenja.

Zašto dolazi do prekida?

Svensson priznaje da iza povećane stope razvoda može stajati više različitih razloga. Ljudi koji krenu mršaviti često istovremeno prolaze i kroz druge životne promjene – postaju društveniji, aktivniji i nastoje živjeti zdravije.

"Ako partner ne prolazi kroz isto, ako ne prati tu osobu u promjeni, to bi moglo izazvati napetosti", objasnio je.

" Moguće je i da je osoba dugo zapela u lošoj vezi, ali nema dovoljno samopouzdanja da je prekine jer misli da niko drugi ne bi želio biti s njom", ističe.

Slično smatra i David Sarwer, direktor Centra za istraživanje pretilosti u Filadelfiji. Prema njegovu mišljenju, nekim ljudima gubitak težine i bolji osjećaj o sebi mogu biti podsticaj da se udalje od odnosa koji je već duže vrijeme nezdrav, prenosi N1.