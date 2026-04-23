Poskupio najpopularniji lijek protiv bolova: Prijeti nestašica?

23.04.2026 10:05

Foto: Pexel/cottonbro studio
Foto: Pexel/cottonbro studio

Rat u Iranu podigao je cijene lijekova čije je korišćenje rasprostranjeno u Velikoj Britaniji, a apoteke naplaćuju kupcima 20 do 30 odsto više cijene nego u februaru za paracetamol, pokazuju podaci britanskog Nacionalnog udruženja apotekara (NPA).

Cijene su povećane i za lijekove protiv bolova, kao i lijekove protiv polenske groznice, dok u mnogim apotekama vlada nestašica aspirina, prenosi Gardijan.

Procjenjuje se da su cijene tableta cetirizina, uobičajenog lijeka za polensku groznicu, koje se izdaju bez recepta, porasle za 20 do 30 odsto u istom periodu.

Skok cijena benzina i dizela od početka rata Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Irana, prije skoro osam nedjelja povećao je troškove proizvodnje i transporta za dobavljače lijekova, što se odrazilo i na apoteke, koje plaćaju 40 do 50 odsto više da bi naručile lijekove na zalihama.

Sukob je takođe udvostručio troškove vazdušnog prevoza, dok jedan od pet lijekova britanske Nacionalne zdravstvene službe (NHS) stiže vazdušnim putem.

Neke apoteke su prestale da prodaju aspirin bez recepta, dijelom zbog ograničenja u snabdijevanju koja su počela prije rata u Iranu, a privremene nestašice lijekova su česte, i mogle bi postati ozbiljnije ako se Ormuski moreuz, ključna transportna ruta za petrohemikalije, uskoro ponovo ne otvori.

