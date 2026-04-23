Do subote privremene obustave saobraćaja zbog biciklističke trke

ATV
23.04.2026 08:56

Београд, 22. априла 2025. - Међународна бициклистичка трка Београд-Бањалука стартовала је данас са Савског трга у Београду. Почетак трке прогласио је градски секретар Београда за спорт и омладину Никола Пенић. Први део данашње етапе возиће се од Београда до Пожаревца, а након тога ће се од 17.30 сати у другом делу возити кружна трка у Великом Градишту.
Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

Zbog održavanja Međunarodne biciklističke trke "Beograd-Banjaluka" od danas do subote, 25. aprila, dolaziće do sukcesivne obustave saobraćaja na području Bijeljine, Zvornika, Vlasenice, Prijedora, Banjaluke i Doboja.

Obustava će danas biti na snazi od 13.00 do 15.30 časova da dionicama magistralnih puteva od graničnog prelaza Pavlovića most do Bijeljine, te obilaznicom oko grada, zatim magistralom prema Zvorniku, saopštio je Auto-moto savez Republike Srpske.

Privremena blokada saobraćaja za sutra je planirana od 10.30 do 14.00 časova na dionicama magistralnih putnih pravaca od most Bratoljub kod Bratunca do Konjević Polja, zatim Drinjača-Vlasenica i Vlasenica-Tišća.

Saobraćaj će biti obustavljan sukcesivno i u subotu od 11.30 do 16.00 časova na dionicama magistralnih puteva Prijedor-Banjaluka /Prijedorska petlja/, Banjaluka-Klašnice, auto-put "9. januar" dionica Jakupovci – Kostajnica i magistralni put Rudanka-Doboj

