Pravi bejbi bum u Srpskoj!

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođena je 31 beba, 18 dječaka i 13 djevojčica, rečeno je Srni u porodilištima.

Trinaest beba rođeno je u Banjaluci, četiri u Istočnom Sarajevu, tri u Doboju, po dvije u Bijeljini, Zvorniku, Foči i Gradišci, a po jedna u Prijedoru, Trebinju i Nevesinju.

U Banjaluci je rođeno devet dječaka i četiri djevojčice, u Istočnom Sarajevu tri dječaka i djevojčica, u Doboju tri djevojčice, u Bijeljini dva dječaka, u Zvorniku dvije djevojčice, u Foči i Gradišci po jedna djevojčica i po jedan dječak, u Prijedoru i Trebinju po jedan dječak, a u Nevesinju jedna djevojčica.