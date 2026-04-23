Vjernici danas izgovaraju ovu molitvu: Ovaj dan posvećen je Svetom mučeniku Terentiju

23.04.2026 07:24

Вjерници данас изговарају ову молитву: Овај дан посвећен је Светом мученику Терентију
Foto: ATV

Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas slave Svetog mučenika Terentija

Sveti Terentije, Afrikan, Maksim, Pompije i ostalih 36 s njima, ranohrišćanski su mučenici stradali u vrijeme progona cara Trajana Dekija.

Po naredbi cara Trajana, namjesnik Afrike Fortunijan, gdje se hrišćanstvo tokom 2. i 3. vijeka značajno proširilo, objavio je naredbu da svi moraju prinositi žrtve idolima; u protivnom zapretio je strašnim mučenjem i pogubljenjem. Čuvši za ove pretnje, slabi u vjeri su otpali i prihvatili da se poklone se idolima. No ovih 40 mučenika ostali su nepokolebljivi, zbog čega su bili izloženi mučenju, prenose Novosti.

Sveti Terentije je posebno hrabrio ostale riječima: "Čuvajmo se, braćo, da se ne odreknemo Hrista Boga našega, te da se i On nas ne odrekne pred Ocem svojim nebesnim i svetim angelima!"

Namjesnik je grupu od trideset i šest hrišćana, nakon šibanja, struganja i posipanja solju otvorenih rana, posekao mačem. Preostalu četvoricu je bacio u tamnicu sa teškim okovima o vratu, na rukama, a i na nogama.

U žitijima stoji da je im se javio anđeo Božji u tamnici, dodirnuo okove okovanih, i da su okovi spali. Nakon toga su ponovo izvedeni i mučeni, i opet zatvoreni u tamnicu. Poslije svega osuđeni su na smrtnu kaznu, prenose Novosti. Dok su ih vodili na pogubljenje, radosno su pevali psalme i hvalili Boga, koji ih udostojio mučeničke smrti.

Postradali su i carstva se udostojili 250. godine.

Molitva svetom Terentiju:

"Mučenici tvoji Gospode, u stradanju svome su primili nepropadljivi venac, od tebe Boga našega, jer imajući pomoć tvoju mučitelje pobjediše, a raziriše i nemoćnu drskost demona; njihovim molitvama spasi duše naše. Amin".

(telegraf)

