OVAN

Dnevni horoskop za 23. april 2026. godine kaže da danas neočekivano preuzimate ulogu posrednika između dvije suprotstavljene strane i baš tu pokazujete svoju zrelost. Na poslu vam se otvara prilika da promenite pravac ili metod rada, prihvatite eksperiment. U ljubavi se javlja potreba za iskrenim priznanjem koje menja dinamiku odnosa. Obratite pažnju na nivo stresa.

BIK

Danas ćete iznenaditi sebe hrabrijom finansijskom odlukom, ali ona dolazi nakon pažljive analize, ne iz impulsivnosti. U emotivnom odnosu možete da dobijete podršku baš kada je najmanje očekujete. Bićete sporiji, ali istrajniji u svemu što radite. Pripazite na ukočenost u leđima.

BLIZANCI

Danas vam se nudi informacija ili ponuda koja u prvi mah d‌jeluje nebitno, ali kasnije može da postane ključna za vaš napredak. U ljubavi izlazi na vid‌jelo jedna stara tema o povjerenju, ali ovoga puta ste spremni da je završite, a ne da je gurate pod tepih. Više će vam prijati kraći, kvalitetni razgovori nego duga druženja.

RAK

Danas imate priliku da se povučete iz situacije koja vas je iscrpljivala i da je posmatrate sa distance, što donosi novu jasnoću. U ljubavi se vraća osoba ili tema iz prošlosti, ali vi je sada doživljavate potpuno mirnije. Na poslu dobijate neočekivanu podršku nadređenog. Potreban vam je kvalitetan odmor bez tehnologije.

LAV

Dnevni horoskop za 23. april 2026. godine kaže da danas možete da se suočite sa sopstvenim ponosom i shvatite da popuštanje ne znači slabost. Na poslu vas čeka prilika da pokažete znanje u oblasti u kojoj ste se do sada potcijenjivali. U ljubavi možete da očekujete poruku ili gest koji vam vraća vjeru u jedan odnos. Prijaće vam boravak u prirodi.

D‌JEVICA

Jedan propust ili greška vodi ka važnoj ispravci koja vam kasnije štedi vrijeme i novac. Na poslu shvatate da neko prati vaš rad više nego što ste mislili, što može da donese novu ponudu ili odgovornost. U ljubavi postajete direktniji, manje se povlačite u analizu. Obratite pažnju na probavu.

VAGA

Dnevni horoskop za 23. april 2026. godine donosi okolnosti u kojima ćete morati da izaberete sebe umjesto tuđih očekivanja, ali upravo to vraća ravnotežu u vaš život. Na poslu se pojavljuje osoba sa kojom možete da napravite jak savez ili partnerstvo. U ljubavi dolazi momenat spontanosti koji razbija monotoniju. Više se krećite.

ŠKORPIJA

Danas vam se nudi šansa da prekinete jedan obrazac ćutanja i jasno izgovorite ono što vas muči, čime mijenjate pravila igre u odnosu. Na poslu možete doći do informacije koja vam daje prednost nad drugima, ali je ključ u tome kako ćete je upotrebiti. U ljubavi se javlja dublja nježnost, bez drame. Potrebno vam je više vode i odmora.

STRIJELAC

Danas vam neočekivani susret ili poruka mijenja raspoloženje i otvara novi pravac razmišljanja. Na poslu može da se pojavi ideja o učenju, putovanju ili dodatnoj obuci koja vam dugoročno koristi. U ljubavi se opuštate i prestajete da tražite idealni trenutak, d‌jelujete sada. Pripazite na umor nogu ili zglobova, piše Mondo

JARAC

Danas shvatate da ne morate sve da riješite odmah i sami, pa prepuštate dio odgovornosti drugima, što vam donosi olakšanje. Na poslu možete da dobijete tiho priznanje ili znak povjerenja od autoriteta. U ljubavi se otvara prostor za iskren razgovor o planovima za budućnost. Zdravlje je stabilno, ali vodite računa o kvalitetu sna.

VODOLIJA

Danas vam se vraća motivacija za nešto što ste ranije ostavili po strani jer ste mislili da je nerealno, a sada dobijate konkretnije uslove. U emotivnim odnosima osjećate veću potrebu za fizičkom blizinom i zajedničkim aktivnostima. Na poslu će vam koristiti saradnja sa osobom koja razmišlja potpuno drugačije od vas. Jačajte organizam laganom fizičkom aktivnošću.

RIBE

Dnevni horoskop za 23. april 2026. godine kaže da danas možete da dobijete potvrdu da je jedan vaš raniji osjećaj bio tačan, ali vam sada logika pomaže da povučete pravi potez. U ljubavi postajete realniji po pitanju očekivanja od partnera ili simpatije. Na poslu uspijevate da odvojite tuđe probleme od svojih obaveza. Moguća potreba za povlačenjem.