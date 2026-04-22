Slijedi razočarenje: Kakvo nas vrijeme očekuje za 1. maj

ATV
22.04.2026 16:56

Слиједи разочарење: Какво нас вријеме очекује за 1. мај
Foto: Tanjug/AP/Ariel Schalit

Meteorolozi su objavili vremensku prognozu za cijelu ovu sedmicu, ali i najavili kakvo nas vrijeme očekuje za praznik rada, 1. maj.

Od četvrtka, 23. aprila, pa do kraja sedmice u BiH više sunčanog vremena, uz postepen porast temperature.

Jutra hladna uz ponegdje prizeman ili slab mraz, a tokom dana toplije.

Temperature za vikend ponovo svuda oko ili malo iznad 20 stepeni Celzijusa, objavljeno je na Fejsbuk stranici BHmeteo.

Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne sutra na udare jaka bura.

U četvrtak ujutro, temperatura bi u većini mjesta iznosila između -4 i 0 stepeni.

Šta nas očekuje za 1. maj?

"Za 1. maj pripremite topliju garderobu i kišobrane, jer nas očekuje ispodprosječno hladno i nestabilno vrijeme u tom periodu. Krajem iduće sedmice moguć je i lokalno snijeg u planinskim područjima“, navodi se u objavi.

Vrijeme za 1. maj u našem regionu najvjerovatnije relativno svježe i kišovito, saopštio je meteorolog amater Marko Čubrilo.

"Još je rano za neku preciznu prognozu, ali, za sada, prognostički materijal upućuje na relativno svjež i nestabilan početak maja“, navodi se u objavi.

Uslova za neko konkretnije i duže otopljenje vjerovatno neće biti bar do 7. maja.

"Kako su sve prognoze na duže od 3-4 dana sklone značajnim promjenama, i ovog puta one su svakako moguće“, poručuje Čubrilo.

