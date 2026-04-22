Tropik Maloprodaja povodom Dana planete Zemlje otvara konkurse za škole i udruženja

Neke promjene ne počinju velikim planovima, nego jednostavnom idejom da prostor u kojem živimo, učimo i djelujemo može biti ljepši, uredniji i odgovorniji prema prirodi.

Upravo na toj misli zasniva se projekat kompanije Tropik Maloprodaja „Tvoja ideja za velike promjene“, pokrenut povodom Dana planete Zemlje, sa željom da prepozna i podrži dobre ekološke inicijative iz lokalnih zajednica širom Bosne i Hercegovine. Konkursi su otvoreni za osnovne i srednje škole, kao i za udruženja za zaštitu životne sredine.

Ovo je poziv svima koji vjeruju da i mala, ali promišljena ideja može napraviti stvarnu razliku. Bilo da je riječ o uređenju školskog dvorišta, boljoj organizaciji razdvajanja otpada, unapređenju zelenih površina ili nekom drugom održivom rješenju, fokus je na projektima koji imaju jasan smisao za zajednicu i mogu ostaviti vidljiv trag tamo gdje su nastali.

Kroz ovaj projekat kompanija, u okviru koje posluju trgovački lanci Tropik, mojMarket i Crvena jabuka market, želi dati podršku upravo onim inicijativama koje nastaju iz stvarnih potreba ljudi na terenu. Jer, oni koji žive u određenoj zajednici najbolje znaju šta tom prostoru nedostaje, šta ga može unaprijediti i gdje jedna dobra ideja može pokrenuti širu promjenu.

"Vjerujemo da velike promjene često počinju vrlo jednostavno: od ideje koja dolazi iz učionice, školskog dvorišta, udruženja ili komšiluka. Projektom „Tvoja ideja za velike promjene” želimo dati prostor upravo takvim prijedlozima, koji imaju stvarnu vrijednost za zajednicu i potencijal da donesu konkretan, vidljiv rezultat. Naš tim će nakon završetka konkursa odabrati projekte koji će se realizovati u toku ove godine, sa željom da podržane ideje zaista zažive tamo gdje su i nastale,“ poručila je Aleksandra Marković, PR kompanije Tropik Maloprodaja.

Dan planete Zemlje Tropik

Jedan konkurs namijenjen je osnovnim i srednjim školama iz cijele BiH, pri čemu svaku školu može predstavljati po jedan tim, dok je drugi otvoren za udruženja za zaštitu životne sredine širom zemlje.

Za škole je fokus na projektima koji mogu unaprijediti školski prostor i svakodnevne navike djece i mladih kada je riječ o odnosu prema životnoj sredini, dok su za udruženja u fokusu inicijative koje mogu doprinijeti zelenijim i održivijim lokalnim zajednicama.

Prijave su otvorene do 22. maja 2026. godine, a obrasci su dostupni na zvaničnoj veb stranici trgovačkog lanca Tropik:

