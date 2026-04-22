Djevojku ubio njen 56 godina stariji partner: Presudio joj štakama

22.04.2026 17:36

Ротација на полицијском аутомобилу.
Foto: cottonbro studio/Pexels

Djevojka (30) pronađena je mrtva u prestonici Rumunije, a za ubistvo se tereti njen 56 godina stariji "dečko".

Djevojka je sa muškarcem (86), inače njemačkim penzionerom, već deceniju bila u vezi, a ubistvu je navodno prethodila svađa i fizički obračun.

Osumnjičeni 86-godišnjak tvrdi da je smrtonosne povrede nanio u samoodbrani i to štakama.

Prema navodima lokalnih medija, ubijena djevojka je bila zavisnik od narkotika. Njih dvoje su se navodno posvađali, nakon čega je, bar kako tvrdi osumnjičeni, djevojka fizički nasrnula na njega, a on se branio štakama i zadao joj smrtonosne udarce.

Tijelo je prevezeno na obdukciju i urađeni su toksikološki nalazi kako bi se utvrdilo da li je ubijena djevojka konzumirala narkotike uoči smrti.

Srbija

Nasmrt pretukao suprugu u porodičnoj kući

Osumnjičeni njemački penzioner je rekao da su vezi bili oko deset godina.

Policiju su danas pozvale komšije nakon što su djevojku ugledali bez svijesti. Kada je policija stigla na lice mjesta uvidjeli su da ima povrede u predjelu vrata, nakon čega su odmah priveli penzionera, koji je potom ispričao kako je došlo do ubistva.

(Telegraf.rs)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Pročitajte više

Брод у Ормуском мореузу

Svijet

Crnogorci zarobljeni na brodu koji je Iran zaplijenio

1 h

0
Возило Хитне помоћи.

Hronika

Državljanka Austrije poginula nakon prevrtanja kajaka na rijeci Tari

1 h

0
Нафтна бушотина на нафтном пољу

Svijet

Rusija od prvog maja zavrće pipu

1 h

0
Košarac: Da je Konaković išta naučio od Dodika i Srpske ne bi se doveo u situaciju da nije vidljiv ni u Visokom

BiH

Košarac: Da je Konaković išta naučio od Dodika i Srpske ne bi se doveo u situaciju da nije vidljiv ni u Visokom

1 h

2

Više iz rubrike

Брод у Ормуском мореузу

Svijet

Crnogorci zarobljeni na brodu koji je Iran zaplijenio

1 h

0
Нафтна бушотина на нафтном пољу

Svijet

Rusija od prvog maja zavrće pipu

1 h

0
Предсједник Доналд Трамп шета Јужним травњаком по доласку у Бијелу кућу, у петак, 17. априла 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Tramp: Pregovori sa Teheranom mogući u narednih 36 do 72 časa

1 h

0
Бијела кућа у Вашингтону.

Svijet

Bijela kuća odbacila tvrdnje o Trampu i nuklearnim kodovima kao netačne

2 h

0

  • Najnovije

18

19

Cvijanović na Delfi forumu: Kolonijalni status BiH je prepreka evropskom putu

18

13

Koliko će koštati ljetovanje u Crnoj Gori ove godine?

17

58

Peskov: Kremlj očekuje posjetu Vitkofa i Kušnera

17

57

Kolike su plate kasira u Njemačkoj

17

44

Učenik napao profesoricu u Sarajevu tokom časa

