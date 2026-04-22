Djevojku ubio njen 56 godina stariji partner: Presudio joj štakama

Djevojka (30) pronađena je mrtva u prestonici Rumunije, a za ubistvo se tereti njen 56 godina stariji "dečko".

Djevojka je sa muškarcem (86), inače njemačkim penzionerom, već deceniju bila u vezi, a ubistvu je navodno prethodila svađa i fizički obračun.

Osumnjičeni 86-godišnjak tvrdi da je smrtonosne povrede nanio u samoodbrani i to štakama.

Prema navodima lokalnih medija, ubijena djevojka je bila zavisnik od narkotika. Njih dvoje su se navodno posvađali, nakon čega je, bar kako tvrdi osumnjičeni, djevojka fizički nasrnula na njega, a on se branio štakama i zadao joj smrtonosne udarce.

Tijelo je prevezeno na obdukciju i urađeni su toksikološki nalazi kako bi se utvrdilo da li je ubijena djevojka konzumirala narkotike uoči smrti.

Osumnjičeni njemački penzioner je rekao da su vezi bili oko deset godina.

Policiju su danas pozvale komšije nakon što su djevojku ugledali bez svijesti. Kada je policija stigla na lice mjesta uvidjeli su da ima povrede u predjelu vrata, nakon čega su odmah priveli penzionera, koji je potom ispričao kako je došlo do ubistva.

