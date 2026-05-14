Oženio se u BiH dok je još uvijek bio u braku u Austriji

Sud i tužilaštvo u Koruškoj primorani su da se bave neuobičajenim slučajem bigamije nakon što je žena iz Filaha prijavila da se njen muž, sa kojim je u braku 30 godina, početkom aprila vjenčao u Bosni i Hercegovini.

Ona priznaje da su oni bili pred razvodom, ali on je u novi brak stupio 4. aprila, a pet dana kasnije, 9. aprila, u Filahu je bilo zakazano ročište o razvodu.

U razgovoru za austrijskih „5 Minuta“ žena je ispričala da se osjeća posramljeno i na koji način pokušava da se nosi sa novim okolnostima.

„To je bio brak iz ljubavi, sve smo zajedno radili, gradili kuću, imali smo ušteđevinu za privatan posao, a onda je on, očigledno još prije par mjeseci, upoznao drugu ženu i započeo vezu koja se sada završila brakom“, ogorčeno je rekla ova žena. Na raspravi o razvodu 9. aprila nevjerni suprug je želio što brži završetak i zahtijevao sporazumni razvod.

„Naravno, njemu to i odgovara, ali ja ne mislim da se razvedem“, kaže ova žena za austrijske medije. Tokom ročišta spomenuta je i bigamija:

„Sudija me je savjetovao da podnesem prijavu policiji u Filahu, što sam, naravno, i učinila.“

Ali tu nije kraj - ona uskoro planira da otputuje u Bosnu i tamo kod nadležnih organa podnese zahtjev za poništenje braka sklopljenog 4. aprila.

„Želim, uprkos poniženju koje mi se desilo, da svom mužu dam još jednu šansu. Jer ga jednostavno još uvijek ga volim.“

