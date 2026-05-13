Francuska osigurala zalihe maski za tri mjeseca u slučaju epidemije hantavirusa

Vlada navodi da bi proizvodni kapacitet mogao dostići i do 3,5 milijardi maski godišnje.

Kabinet premijera Sebastijena Lekornija saopštio je da su državne strateške zalihe „dovoljne da zaštite zemlju najmanje tri mjeseca u slučaju epidemijskog talasa“.

Dodaje se da zalihe premašuju cilj postavljen nakon pandemije kovida 19. Prema navodima Matignona, odnosno kabineta francuskog premijera, dodatne privatne i javne rezerve koje posjeduju bolnice, kompanije i lokalne vlasti mogle bi produžiti kapacitet zaštite za još nekoliko sedmica, piše Anadolija.

Vlasti su navele i da se domaći proizvodni kapacitet Francuske procjenjuje na između 2,6 i 3,5 milijardi maski godišnje, opisujući ga kao dovoljan za odgovor na pandemiju sličnu kovidu 19.

„Ovaj kapacitet može biti dodatno povećan ako bude potrebno“, saopšteno je iz Matignona.

Saopštenje francuske vlade dolazi u trenutku kada vlasti pokušavaju umiriti javnost nakon zabrinutosti povezane sa prijavljenim slučajevima hantavirusa, istovremeno naglašavajući da u Francuskoj nije zabilježeno širenje zaraze.

Iz Matignona su naveli i da je virus znatno manje zarazan od kovida 19, te da je u zemlji do sada identifikovan samo jedan slučaj.

Hantavirus je rijetka bolest koja se najčešće prenosi preko zaraženih glodara ili njihovog izmeta, iako se pojedini sojevi mogu prenositi i među ljudima.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (World Health Organization – WHO), stopa smrtnosti može dostići između 40 i 50 odsto, a bolest je posebno opasna za starije osobe i ljude sa postojećim zdravstvenim problemima.