Duma usvojila zakon: Vojska može u druge države radi zaštite Rusa

13.05.2026 20:37

Руски предсједник Владимир Путин на Црвеном тргу поводом 81. годишњице Побједе у Другом свјетском рату.
Ruska Državna duma odobrila je u srijedu prijedlog zakona koji predsjedniku Ruske Federacije omogućava da šalje trupe u inostranstvo radi zaštite ruskih državljana.

Prema ovom zakonu, Moskvi će biti zakonski dozvoljeno da šalje trupe u inostranstvo radi zaštite ruskih državljana koji su uhapšeni, pod istragom, na suđenju ili na bilo koji način zlostavljani od strane stranih država, međunarodnih sudova i organizacija kojima Rusija ne pripada, prenosi Politiko.

"Zapadna pravda se pretvorila u represivnu mašinu za suzbijanje odluka koje se ne slažu sa onima koje nameću evropski zvaničnici. U ovim okolnostima, važno je učiniti sve da zaštitimo naše građane u inostranstvu", izjavio je Vjačeslav Volodin, predsjednik Državne dume Rusije.

Vladimir Putin ima rok od 14 dana da potpiše ovaj prijedlog kako bi on postao zakon.

