Komandant izraelske vojske: Vojna kampanja na više frontova nije završena

Autor:ATV
Komentari:0
Komandant izraelske vojske Ejal Zamir izjavio je da nije završena vojna kampanja na više frontova širom Bliskog istoka, uključujući Iran, Liban, Gazu i Zapadnu obalu.
Vojska je "spremna da nastavi borbe ako bude potrebno" i ostaje u stalnoj pripravnosti "za odbranu i napad, od Judeje i Samarije do Teherana", rekao je Zamir tokom posjete Zapadnoj obali.
Govoreći o Libanu, dan nakon što je vojska saopštila da su izraelske trupe prešle rijeku Litani i uspostavile operativnu kontrolu u toj oblasti, Zamir je naveo da vojska nastavlja operacije u Libanu, uključujući oblast rijeke Litani.
On je dodao da izraelske snage deluju "inicijativno i ofanzivno" na Zapadnoj obali i u Gazi, gdje trupe vrše svakodnevne napade uprkos prekidu vatre koji je stupio na snagu u oktobru 2025. godine, prenijela je Sinhua.
Libansko Ministarstvo zdravlja saopštilo je da je najmanje osam ljudi, uključujući dvoje djece, ubijeno u tri vazdušna napada Izraela na automobile duž auto-puta na jugu Libana.
Izraelska vojska u odvojenom saopštenju navodi da je u protekla 24 časa napala više od 40 infrastrukturnih lokacija grupe Hezbolah, uključujući skladišta oružja i vojne strukture, širom južnog dijela Libana, prenosi Srna.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
3 h5
Svijet
4 h0
Svijet
5 h0
Svijet
5 h0
Najnovije
21
11
21
08
21
07
21
03
21
02
Trenutno na programu