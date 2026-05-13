Komandant izraelske vojske: Vojna kampanja na više frontova nije završena

Komandant izraelske vojske Ejal Zamir izjavio je da nije završena vojna kampanja na više frontova širom Bliskog istoka, uključujući Iran, Liban, Gazu i Zapadnu obalu.

Vojska je "spremna da nastavi borbe ako bude potrebno" i ostaje u stalnoj pripravnosti "za odbranu i napad, od Judeje i Samarije do Teherana", rekao je Zamir tokom posjete Zapadnoj obali.

Govoreći o Libanu, dan nakon što je vojska saopštila da su izraelske trupe prešle rijeku Litani i uspostavile operativnu kontrolu u toj oblasti, Zamir je naveo da vojska nastavlja operacije u Libanu, uključujući oblast rijeke Litani.

On je dodao da izraelske snage deluju "inicijativno i ofanzivno" na Zapadnoj obali i u Gazi, gdje trupe vrše svakodnevne napade uprkos prekidu vatre koji je stupio na snagu u oktobru 2025. godine, prenijela je Sinhua.

Libansko Ministarstvo zdravlja saopštilo je da je najmanje osam ljudi, uključujući dvoje djece, ubijeno u tri vazdušna napada Izraela na automobile duž auto-puta na jugu Libana.

Izraelska vojska u odvojenom saopštenju navodi da je u protekla 24 časa napala više od 40 infrastrukturnih lokacija grupe Hezbolah, uključujući skladišta oružja i vojne strukture, širom južnog dijela Libana, prenosi Srna.