Francuska blokirala iskrcavanje sa kruzera zbog nove epidemije

Zbog epidemije gastroenteritisa francuske vlasti blokirale su iskrcavanje putnika i članova posade sa kruzera Ambišn (Ambition).

Više od 1.700 putnika i članova posade zadržano je na kruzeru usidrenom u francuskoj luci Bordo usled izbijanja epidemije gastroenteritisa (stomačnog virusa), nakon što je tokom krstarenja prijavljena i smrt 92-godišnjeg muškarca.

Francuske zdravstvene vlasti sprovode hitna testiranja na norovirus među pedesetak oboljelih, a putnicima je privremeno zabranjeno iskrcavanje.

Bordeaux - Fransa 🔴🔴



Gastroenterit / Norovirüs’ten bir yolcunun ölmesi sonucu

— Selim Atalay (@SelimAtalayNY) May 13, 2026

Brod „Ambišn”, kojim upravlja kompanija "Ambasador kruz lajn" (Ambassador Cruise Line), krenuo je na četrnaestodnevno krstarenje obalama zapadne Francuske i Španije.

Njegova ruta obuhvatala je Šetlandska ostrva, Belfast, Liverpul, Brest i Bordo, odakle je trebalo da nastavi putovanje ka Španiji.

Na kruzeru se nalazi više od 1.700 ljudi, tačnije 1.187 putnika (uglavnom iz Velike Britanije i Irske) i 514 članova posade.

Problemi su počeli nedugo nakon što je brod isplovio iz Liverpula, kada je više osoba počelo da prijavljuje stomačne tegobe i simptome koji odgovaraju gastrointestinalnim bolestima, odnosno infekciji norovirusom.

Smrtni slučaj tokom plovidbe

Ranije ove nedjelje, tokom krstarenja, preminuo je 92-godišnji putnik. Kompanija "Ambasador kruz lajn" je potvrdila ovaj tragičan događaj za britanski Gardijan, ali su istakli da muškarac u tom trenutku nije prijavio nikakve simptome stomačnog virusa. Tačan uzrok njegove smrti još uvijek nije utvrđen.

Iz kompanije su dodali da pružaju svu neophodnu podršku prijateljima i porodici preminulog, uz izraze najiskrenijeg saučešća.

Usidrenje u Bordou i intervencija vlasti

Kada je kruzer stigao u Bordo, broj oboljelih je porastao na oko pedeset. Trenutno se bilježi 49 aktivnih slučajeva stomačne bakterije među putnicima i posadom, što čini nešto manje od 3% ukupne populacije na brodu.

Ovakva situacija podstakla je francuske zdravstvene vlasti da hitno intervenišu. Zatražen je rutinski pregled zdravstvene evidencije broda, a uzorci su poslati na testiranje u Univerzitetsku bolnicu u Bordou. Za obradu rezultata potrebno je najmanje šest sati.

Ipak, situacija na samom brodu djeluje mirno. Novinar agencije AFP izvijestio je da u srijedu oko usidrenog kruzera nisu bile postavljene nikakve posebne bezbjednosne mjere, a putnici su viđeni kako sa palube opušteno fotografišu francuski grad.

Reakcija kompanije i dalji koraci

Operater krstarenja naglasio je da ovaj problem shvata "izuzetno ozbiljno" i preduzeo je sljedeće korake:

Uvedene su rigoroznije mjere sanitacije i prevencije širom broda.

Planirane dnevne aktivnosti i izleti su otkazani, a svi putnici će dobiti potpuni povraćaj novca.

Gostima će biti dozvoljeno da napuste brod tek kada zdravstvene vlasti daju zvanično odobrenje.

Zvaničnici su takođe naglasili da se veruje da ova gastrointestinalna infekcija nije ni na koji način povezana sa nedavnom epidemijom hantavirusa.

(Gardijan)