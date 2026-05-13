Španija pooštrila karantin za putnike sa kruzera: Jedan pacijent na kiseoniku, 13 u izolaciji

13.05.2026 15:30

Шпански владини званичници прскају путнике дезинфекционим средством прије укрцавања у авион након искрцавања са крузера МВ Хондиус, погођеног хантавирусом, на аеродрому Тенерифе на Канарским острвима, Шпанија, у недјељу, 10. маја 2026.
Foto: Tanjug/AP Photo/Arturo Rodriguez

Španski putnik sa kruzera "MV Hondius", koji je pozitivan na hantavirus i nalazi se u izolaciji u bolnici "Gomez Ulja", i dalje ima simptome poput respiratornih problema i blago povišene temperature, ali je njegovo stanje stabilno.

Državni sekretar za zdravstvo Havijer Padilja je u intervjuu za TVE rekao i da je pacijent u nedjelju uveče počeo da pokazuje respiratorne poteškoće, nakon čega mu je uvedena terapija kiseonikom, što je dovelo do poboljšanja zdravstvenog stanja, prenio je EFE.

"Danas je već stabilno i nadamo se da će tako ostati", rekao je Padilja.

On je upozorio da hantavirus može da ima veoma različit tok - od blagih ili gotovo nepostojećih simptoma do brzog pogoršanja stanja, kao što je to bio slučaj sa francuskom putnicom sa istog kruzera, koja je razvila simptome tokom leta za repatrijaciju.

Prema njegovim riječima, španski pacijent ostaje u jedinici za visok nivo izolacije i biće podvrgavan PCR testovima dok rezultat ne postane negativan.

Istovremeno, još 13 putnika sa kruzera nalazi se u karantinu u pojedinačnim sobama bolnice "Gomez Ulja" i za sada nemaju simptome bolesti.

Špansko Ministarstvo zdravlja usvojilo je novi protokol prema kojem će putnici sa kruzera ostati u karantinu 42 dana počev od 10. maja, ali će situacija biti ponovo procijenjena nakon 28 dana.

Padilja je naveo da bi, ukoliko zdravstveno stanje ostane stabilno, deo karantina mogao da bude nastavljen kod kuće uz medicinski nadzor.

Tokom prvih sedam dana karantin će biti "veoma strog", a putnici će nakon sedam dana biti ponovo testirani.

Ukoliko rezultati ostanu negativni, vlasti bi mogle da dozvole posjete uz zaštitnu opremu ili ograničeno korišćenje zajedničkih prostorija.

"Mjere bezbjednosti moraju da uzmu u obzir i mentalno i emocionalno stanje ljudi u karantinu", rekao je Padilja, prenosi Tanjug.

