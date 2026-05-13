Panika na još jednom kruzeru: Jedan putnik preminuo, 1.700 ljudi zatvoreno na brodu

Stotine Britanaca zadržane su na francuskom kruzeru nakon što je jedan putnik preminuo usljed sumnje na norovirus, dok je kod više desetina ljudi primjećena pojava simptoma.

Francuske vlasti su u sredu stavile u karantin više od 1.700 putnika i članova posade na kruzeru usidrenom u Bordou.

Brod kompanije Ambasador Kruz Line, na kojem je većina od ukupno 1.233 putnika iz Velike Britanije ili Irske, stigao je u zapadnu francusku luku Bordo u utorak.

Jedan britanski putnik star 90 godina je preminuo, dok je oko 50 osoba pokazalo simptome norovirusa, saopštili su zdravstveni zvaničnici, piše Dejlimejl.

Region Djevojka koja je pretukla Filipinca puštena, pa opet uhapšena: Plakala prilikom privođenja

Norovirus je oblik gastroenteritisa koji izaziva povraćanje i dijareju, a veoma je zarazan.

Kruzer, koji je 6. maja isplovio sa Šetlandskih ostrva, prethodno je pristajao u Belfastu u Severnoj Irskoj, Liverpulu u Velikoj Britaniji i Brestu u Francuskoj, prije nego što je stigao u Bordo, odakle je trebalo da nastavi put ka Španiji, prenosi B92.