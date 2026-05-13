Nebenzja: Nepromišljena politika Zapada glavna prijetnja stabilnosti BiH

Glavna prijetnja stabilnosti BiH je nepromišljena politika zapadnih zemalja usmjerena na uništavanje decentralizovane arhitekture uspostavljene Dejtonskim mirovnim sporazumom, ocijenio je ambasador Rusije u UN Vasilij Nebenzja.

On je na "Telegramu" napisao da situacija u BiH ostaje "pod pažljivom lupom" Savjeta bezbjednosti UN zbog duboko ukorijenjenih međuetničkih tenzija.

"Umjesto da podrže ravnopravnost tri konstitutivna naroda, spoljni akteri namjerno potkopavaju političke temelje BiH, što dovodi do opasne krize upravljanja i rizikuje da potkopa višegodišnje napore za pronalaženje mirnog rješenja /za situaciju/ u regionu", istakao je Nebenzja.

On je dodao da su pokušaji zamjene međunarodnog prava zapadnim "pravilima" naišli na oštru osudu Rusije, prenosi Srna.