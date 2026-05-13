U Sibiru razvijeno "providno drvo": Evo za šta će se koristiti

Naučnici sa Sibirskog univerziteta za inženjerstvo i biotehnologiju razvili su i patentirali perspektivni materijal za građevinarstvo i dizajn, odnosno"providno drvo", saopštilo je rusko Ministarstvo prosvjete i nauke.

"Naučnici su razvili i patentirali novu metodu za proizvodnju providnog drveta, materijala koji kombinuje prirodnu estetiku drveta, njegovu čvrstoću i sposobnost da prenosi svjetlost. Ovaj razvoj je povezan sa hemijom i otvara nove mogućnosti za korišćenje drveta u građevinarstvu, uređenju enterijera i stvaranju modernih završnih materijala", saopštilo je ministarstvo, prenosi TASS.

Kako se navodi, materijal je napravljen od drvene podloge koja prolazi kroz procese delignifikacije i beljenja, a zatim se tretira posebnim impregnacionim sredstvom. Kao rezultat toga, drvo dobija visoku optičku propustljivost, a istovremeno zadržava svoju prirodnu strukturu i mehaničku čvrstoću. Za ovaj razvoj je već odobren patent.

"Providno drvo kombinuje izdržljivost, pouzdanost i upečatljiva dekorativna svojstva, što ga čini popularnim za širok spektar primene. Providno drvo se može koristiti za izradu panela, pregrada, nameštaja i elemenata ukrasa koji stvaraju meko, difuzno osvjetljenje i stvaraju udobnije i estetski prijatnije okruženje", napomenulo je Ministarstvo prosvjete i nauke.

Kako je navedeno, prednost je i ušteda energije, jer providno drvo omogućava dnevnoj svjetlosti da uđe u zgrade, smanjujući potrebu za vještačkim osvjetljenjem tokom dnevnih sati.