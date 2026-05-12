Roboti obavljaju medicinske eksperimente u bolnicama?

12.05.2026 15:48

Роботи обављају медицинске експерименте у болницама
Foto: pexels/CyberRobo

Univerzitet u Tokiju otvorio je laboratoriju u kojoj roboti sprovode medicinske eksperimente koje su ranije obavljali ljudi, a cilj je da se vremenom automatizuje skoro čitav proces istraživanja, prenose danas japanski mediji.

U objektu na kampusu Instituta za nauku u Jušimi u Tokiju, poznatom kao Centar za inovacije u robotici, nalazi se 10 robota, uključujući humanoidni model nazvan Maholo LabDroid, dok ljudskog osoblja nema.

Roboti preuzimaju osjetljive zadatke

Koristeći dvije ruke, roboti mogu da obavljaju delikatne zadatke kao što su prenos fiksnih količina reagensa i otvaranje vrata opreme sa kontrolisanom temperaturom radi postavljanja i uklanjanja predmeta. Kultivacija ćelija, koja je već programirana, takođe može da se obavlja automatski.

Univerzitet planira da na duži rok značajno poveća broj robota, integrišući sisteme automatizacije sa vještačkom inteligencijom (AI).

Ambiciozni planovi do 2040. godine

Univerzitet planira da do 2040. godine poveća broj robota na oko 2.000, pri čemu bi oni obavljali skoro sve istraživačke zadatke, od generisanja hipoteza do eksperimentalne verifikacije.

„Želimo da japansku nauku učinimo najboljom na svijetu“, izjavio je direktor centra Keići Nakajamana na ceremoniji otvaranja objekta sredinom aprila. On je naveo da su AI i robotika ključni alati za postizanje tog cilja.

Roboti su se takođe pridružili ceremoniji presjecanja vrpce.

Ovaj potez uslijedio je u trenutku kada se istraživačke institucije suočavaju sa izazovima, uključujući nedostatak radne snage i potrebu za smanjenjem ljudskih grešaka u eksperimentalnom radu, navodi Kjodo.

Robot Maholo je već predstavljen u bolnici u gradu Kobeu, u zapadnom Japanu, koja se fokusira na oftalmologiju.

(sputnik srbija)

