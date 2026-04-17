Ruski naučnici kreirali robota koji igra šah

Naučnici sa Univerziteta u ruskoj republici Kabardino-Balkarija napravili su robota koji igra šah kako bi pomogao studentima da bolje shvate principe programiranja, prenijela je danas, 17. aprila agencija TASS.

"Stvoren je jedinstveni sistem sposoban da samostalno igra šah. On predstavlja robotsku ruku koja kombinuje hardver i softver, a u koju su ugrađeni elementi robotike, mašinske komponente, kontrola algoritama i vještačka inteligencija", saopšteno je sa univerziteta.

Kako se navodi, robot posmatra šahovsku tablu pomoću 3D kamere, koja trenutno prepoznaje figure, određuje njihov položaj, prati poteze protivnika i primjećuje greške.

"Specijalno dizajnirana hvataljka postala je ključni element sistema. Njegova jedinstvena sposobnost da osjeti i kontroliše silu svog hvata je ključna. Robot je veoma brz u reagovanju. Prepoznavanje položaja i donošenje odluka traju samo 0,1 do dvije sekunde. Fizičko pomijeranje figure traje, međutim, četiri do 10 sekundi zbog mehanike", naveli su naučnici.

Oni su dodali da je robot šahista na nivou međunarodnog velemajstora i da može unaprijed da razmisli o desetak kombinacija.

"Važno je, međutim, zapamtiti da šah nije samo izračunavanje varijacija, već i intuicija i razumijevanje pozicije", objasnio je šef razvojnog tima i rukovodilac Laboratorije za inteligentne sisteme i analizu podataka na univerzitetu Muhamed Kipov.

Kako se navodi, ovaj projekat ima ne samo istraživačku već i obrazovnu vrednost jer sa ovim robotom, studenti uče da razmišljaju kao inženjeri.

Manipulator im pomaže da steknu dublje razumijevanje principa dizajna i programiranja, što je neophodno za budući profesionalni rad.

Sljedeći korak u razvoju projekta biće kreiranje veb platforme koja će omogućiti svim korisnicima da se registruju za igru sa robotom, pregledaju semafor i rezultate, a što će poslužiti kao platforma za šahovske turnire i obrazovne programe.