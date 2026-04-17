Smrtonosni "ples" crnih rupa pred očima astronoma: Moguć sudar koji bi uzdrmao univerzum

Astronomi su uočili ono što izgleda kao dve supermasivne crne rupe u smrtonosnoj spirali u srcu udaljene galaksije – i mogle bi se sudariti za svega 100 godina.

Ovaj par, otkriven u središtu galaksije Markarian 501, udaljene oko 500 miliona svetlosnih godina, identifikovan je nakon što su istraživači analizirali decenije podataka radio-teleskopa, piše „Sajens fokus“.

Umjesto jednog mlaza čestica koji izbija iz galaktičkog jezgra – što je uobičajeno u većini galaksija – otkrivena su dva.

Smatra se da svaki mlaz pokreće posebna crna rupa, pri čemu svaka ima masu između 100 miliona i milijardu puta veću od mase Sunca.

Rezultati su objavljeni u časopisu Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

„Shvatiti da je to zapravo drugi mlaz bilo je nevjerovatno. Za mene je to bilo kao: zar to tako funkcioniše? Bila sam zapanjena i preplavljena emocijama – i željela sam svima da kažem šta smo upravo otkrili“, rekla je dr Silke Bricen sa Instituta Maks Plank za radio-astronomiju.

Dvije crne rupe kruže jedna oko druge otprilike svakih 121 dan, razdvojene svega 250–540 puta rastojanjem između Zemlje i Sunca – što je izuzetno malo za objekte takve mase.

U junu 2022. godine, geometrija se poklopila toliko precizno da je svjetlost drugog mlaza bila savijena gravitacijom prednje crne rupe u takozvani „Ajnštajnov prsten“, što dodatno potvrđuje pretpostavku da se zaista radi o dve supermasivne crne rupe.

„Model binarnog sistema daje dosledno objašnjenje. Pošto su ovi mlazevi usmjereni ka nama, Ajnštajnov prsten podržava taj scenario“, rekla je Bricen za medije.

Kada se konačno spoje, sudar će poslati gravitacione talase kroz univerzum, znatno snažnije od onih koje su do sada zabilježene pri sudarima crnih rupa zvezdane mase pomoću opservatorija poput LIGO-a.

„Očekujemo da će ostati jedna (spojena) crna rupa. Zaista me zanima kako će se ovaj ‘ples’ dalje odvijati“, navela je Bricen.

