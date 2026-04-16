Rusija najavljuje vakcinu protiv alergije na polen breze

16.04.2026 15:12

Foto: pexels/ Nataliya Vaitkevich

Federalna medicinsko-biološka agencija (FMBA) će ove godine registrovati novu visoko efikasnu vakcinu za alergiju na polen breze, saopštila je za ruske medije Veronika Skvorcova, šef agencije.

Pored toga, ona je predstavila rezultate nakon ispitivanja vakcina za liječenje kolorektalnog karcinoma.

„Treća faza istraživanja je pri kraju, rezultate ćemo sumirati nakon završetka sezone polena. Ove godine planiramo da konačno registrujemo vakcinu“, rekla je Skvorcova.

Prema njenim riječima, FMBA je lider u oblasti imunobioloških preparata, dok je Državni naučni centar za imunologiju napravio platformu za proizvodnju vakcina protiv alergija.

„Na toj platformi je prvo napravljena vakcina protiv polena breze i unakrsne alergije na hranu. Pretklinička ispitivanja na životinjama pokazala su visoku efikasnost i bezbjednost vakcine“, istakla je šef FMBA.

Na osnovu rezultata druge faze, vakcina se pokazala veoma efikasnom: 25 odsto pacijenata uopšte nije imalo alergije, dok je kod ostalih intenzitet reakcija smanjen više od šest puta, precizirala je Skvorcova.

Liječenje kolorektalnog karcinoma

Pored toga, ona je govorila o uspješnosti vakcina „Onkorn“ i „Onkopept“ protiv kolorektalnog karcinoma (raka debelog crijeva i rektuma).

„Danas možemo da potvrdimo da se obe vakcine dobro podnose i da nemaju neželjenih efekata. Imamo velike nade u njihovu efikasnost“, rekla je Skvorcova.

Peptidna vakcina za liječenje kolorektalnog karcinoma „Onkopept“ primenjena je na prvom pacijentu 13. aprila.

Vakcina „Onkorn“ je namjenjena odraslim pacijentima sa metastatskim kolorektalnim karcinomom koji su primili dve ili više sistemskih antitumorskih terapija, kao i kod karcinoma sa mikrosatelitnom nestabilnošću (MSI-H) u kombinaciji sa inhibitorima kontrolnih tačaka.

(sputnik srbija)

