Kipar uvodi zabranu društvenih mreža mlađima od 15 godina

16.04.2026 12:20

Кипар уводи забрану друштвених мрежа млађима од 15 година
Kipar će zabraniti licima mlađim od 15 godina da otvaraju ili koriste postojeće naloge na društvenim mrežama, izjavio je kiparski predsjednik Nikos Hristodulides.

"Vlada preduzima korak naprijed uspostavljanjem granice od 15 godina kao minimalne starosne dobi za pravljenje novog ili zadržavanje postojećeg naloga na društvenim mrežama, s ciljem zaštite naše djece i jačanja porodice", napisao je Hristodulides na društvenim mrežama.

Nikozija će kasnije ove godine uvesti tehnologiju provjere starosti putem državne mobilne aplikacije "Digitalni građanin".

Kipar se ovim potezom pridružio sve većem broju zemalja EU koje uvode obaveznu provjeru starosti na internetu.

Iz Evropske komisije je ranije saopšteno da je aplikacija za provjeru starosti spremna za primjenu i da će uskoro biti dostupna građanima EU.

Sve veći broj zemalja širom svijeta nastoji da ograniči uticaj društvenih mreža na mlade. Od decembra prošle godine, Australija je zabranila licima mlađim od 16 godina pristup striming platformi "Tvič", uz slična ograničenja i za ostale društvene mreže.

