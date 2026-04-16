Bi-bi-si ukida skoro 2.000 radnih mjesta: Najavljeno masovno otpuštanje radnika

16.04.2026 11:46

Britanska medijska kuća Bi-bi-si objavila je da će u sljedeće dvije godine ukinuti između 1.800 i 2.000 radnih mjesta, što znači da će svaki deseti izgubiti posao.

Kao razlog naveli su "značajne finansijske pritiske".

Privremeni generalni direktor Bi-bi-si-a, Rodri Talfan Dejvis, rekao je da kuća mora da uštedi 500 miliona funti (575 miliona evra) u sljedeće dvije godine, izvještava veb stranica spomenute kuće.

Dejvis nije isključio mogućnost ukidanja cijelih programa ili usluga.

"S obzirom na količinu ušteda koje moramo da napravimo, nesumnjivo ćemo se suočiti sa velikim i teškim odlukama, ali moramo da djelujemo razborito", rekao je.

Detalji promena koje će osetiti njihovi televizijski, radijski i online korisnici biće predstavljeni kasnije.

"Moramo da smislimo kako da sprovedemo promjene u sljedeća tri do četiri mjeseca bez uticaja na naše osnovne usluge", rekao je, dodajući da je svjestan da će ukidanje radnih mjesta za osoblje biti "vrlo teška stvar".

Bi-bi-si trenutno ima oko 21.500 stalno zaposlenih, a smanjenje broja radnih mjesta biće najveće u posljednjih 15 godina.

Najavljena smanjenja već su kritikovali novinarski sindikati, rekavši da će biti pogubna za zaposlene.

Ovaj medij opstaje najvećim dijelom zahvaljujući javnim finansijama, ali su prihodi od 2017. godine pali za 24 odsto, prenosi Kamatica.

