Turska uvodi strože mjere u školama nakon dva masakra

Mjere bezbjednosti pojačane su u školama širom Turske, nakon dva oružana napada u obrazovnim ustanovama u posljednja dva dana, saopšteno je iz turskog Ministarstva unutrašnjih poslova.
"Naš glavni prioritet je da osiguramo da djeca uče u bezbjednom i mirnom okruženju. Stoga koordinišemo postupke sa drugim ministarstvima. Mjere bezbjednosti pojačane su u našim školama", naveli su iz Ministarstva za RIA Novosti.
Učenik osmog razreda osnovne škole u Kahramanmarašu ubio je juče devetoro ljudi u napadu u školi. Dan ranije, 14. aprila, dogodila se pucnjava u školi u Šanliurfi, gdje je povrijeđeno 16 ljudi. Oba napadača izvršila su samoubistvo nakon napada.
