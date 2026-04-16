Turska uvodi strože mjere u školama nakon dva masakra

16.04.2026 11:20

Турске безбједносне снаге и службе за ванредне ситуације стоје у дворишту средње школе где је нападач отворио ватру, у Сивереку, на југоистоку Турске.
Foto: Tanjug/Mevlut Bayraktar/IHA via AP

Mjere bezbjednosti pojačane su u školama širom Turske, nakon dva oružana napada u obrazovnim ustanovama u posljednja dva dana, saopšteno je iz turskog Ministarstva unutrašnjih poslova.

"Naš glavni prioritet je da osiguramo da djeca uče u bezbjednom i mirnom okruženju. Stoga koordinišemo postupke sa drugim ministarstvima. Mjere bezbjednosti pojačane su u našim školama", naveli su iz Ministarstva za RIA Novosti.

Učenik osmog razreda osnovne škole u Kahramanmarašu ubio je juče devetoro ljudi u napadu u školi. Dan ranije, 14. aprila, dogodila se pucnjava u školi u Šanliurfi, gdje je povrijeđeno 16 ljudi. Oba napadača izvršila su samoubistvo nakon napada.

