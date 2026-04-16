Netanjahu: Nastavljamo operacije protiv Hezbolaha

Autor:ATV
Komentari:0
Izrael nastavlja vojne operacije protiv terorističke organizacije Hezbolah i namjerava da postigne mir kroz dominaciju, izjavio je izraelski premijer Benjamin Netanjahu.
- Naše snage nastavljaju da nanose udare Hezbolahu. Borbe su usmjerene na Bint Džbeil, koji je bio prestonica Hezbolaha u južnom Libanu. Na pragu smo da osvojimo taj grad, praktično smo pred eliminacijom ovog velikog uporišta Hezbolaha - rekao je Netanjahu u video-obraćanju.
Scena
On je naveo da je naložio Odbrambenim snagama Izraela da nastave širenje bezbjednosne zone ka istoku, prema padinama planine Hermon.
- Istovremeno vodimo pregovore sa Libanom. Takvi pregovori nisu vođeni više od 40 godina. Sada se održavaju jer smo veoma snažni - naveo je Netanjahu.
Svijet
On je dodao da su u pregovorima dva ključna cilja - razoružanje Hezbolaha i uspostavljanje trajnog mira.
(SRNA)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Region
4 h0
Svijet
4 h0
Hronika
4 h0
Svijet
4 h0
Svijet
3 h0
Svijet
4 h0
Svijet
4 h0
Svijet
4 h2
Najnovije
Najčitanije
13
03
13
01
12
58
12
57
12
56
Trenutno na programu