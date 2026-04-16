Netanjahu: Nastavljamo operacije protiv Hezbolaha

Izrael nastavlja vojne operacije protiv terorističke organizacije Hezbolah i namjerava da postigne mir kroz dominaciju, izjavio je izraelski premijer Benjamin Netanjahu.

- Naše snage nastavljaju da nanose udare Hezbolahu. Borbe su usmjerene na Bint Džbeil, koji je bio prestonica Hezbolaha u južnom Libanu. Na pragu smo da osvojimo taj grad, praktično smo pred eliminacijom ovog velikog uporišta Hezbolaha - rekao je Netanjahu u video-obraćanju.

On je naveo da je naložio Odbrambenim snagama Izraela da nastave širenje bezbjednosne zone ka istoku, prema padinama planine Hermon.

- Istovremeno vodimo pregovore sa Libanom. Takvi pregovori nisu vođeni više od 40 godina. Sada se održavaju jer smo veoma snažni - naveo je Netanjahu.

On je dodao da su u pregovorima dva ključna cilja - razoružanje Hezbolaha i uspostavljanje trajnog mira.

(SRNA)