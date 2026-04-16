Izbio požar u rafineriji nafte u Australiji: Moguća nestašica goriva

U jednoj od dvije rafinerije nafte u Australiji izbio je požar, a kako se pretpostavlja uzrok je "malo curenje" usljed mehaničkog kvara.
Požar je izbio u srijedu u 23 sata po lokalnom vremenu u rafineriji Džilong kompanije Viva Enerdži Grup u Gilongu i za sada nije poznat obim štete, ali se smatra da bi mogao da utiče na snabdijevanje gorivom u Australiji, prenosi australijski portal SBS.
Svijet
Orban neće prisustvovati neformalnom sastanku Evropskog savjeta
Ugašen je poslije 12 sati, a prema riječima australijskog ministra energetike Krisa Bovena mogao bi da poremeti snabdijevanje gorivom u toj zemlji.
Zamjenica komesara Vatrogasne službe Viktorije (FRV) Mišel Kauling rekla je da je došlo do malog curenja nakon kvara ventila na mehaničkoj opremi, što je vjerovatno uzrokovalo požar, kao i da se nakon toga oblak tečnog prirodnog gasa (LNG) zapalio zbog "nekoliko izvora paljenja" u rafineriji.
- Izgleda kao da je ventil popustio, što je izazvalo malo curenje - rekla je.
Zanimljivosti
Popila 14 tekila na kruzeru pa pala: Sud odlučio da treba da dobije odštetu
Kako se navodi rafinerija i dalje proizvodi dizel i mlazno gorivo smanjenom brzinom, dok je uticaj na proizvodnju benzina i dalje pod znakom pitanja.
Izvršni direktor kompanije Viva Energi, Skot Vajat rekao je da je izbijanje požara "razočaravajuće na mnogo nivoa".
- Naravno, benzin će biti jedan od proizvoda čija će proizvodnja potencijalno biti pogođena, u zavisnosti od toga kako ćemo nakon toga upravljati jedinicama - rekao je Vajat.
Dodao je da je uvjeren da će inostrana isporuka rafinisanih goriva moći da popuni potencijalni nedostatak benzina.
Zdravlje
Važno upozorenje o tuširanju za starije od 50 godina
Obim štete nanesene rafineriji ostaje nejasan, ali su pogođene dvije jedinice u naftnom kompleksu, a Vajat kaže da će kompanija u narednim danima da razmotri kako može da nastavi sa radom rafinerije bez potrebe za korištenjem dva pogođena pogona.
Bil Paterson, menadžer rafinerije u Koriju, rekao je da je požar izbio u sektoru "mogas" za avijaciju u rafineriji, dijelu koji pomaže u proizvodnji visokooktanskih goriva, uključujući benzin.
- Jedinica koja je pogođena pretvara LPG gasove u benzinsku komponentu, a ta benzinska komponenta se koristi u brojne svrhe, uključujući i miješanje običnog benzina koji kupujete na svojim benzinskim pumpama - rekao je.
I Vajat i Paterson negirali su mogućnost da se postrojenje zapalilo zbog zanemarenih bezbjednosnih problema ili kao posljedica zastarjelosti.
A massive fire has broken out at the Viva Energy refinery, one of only two operational refineries in Australia, which processes about 120,000 barrels of oil per day. pic.twitter.com/aLLAa2jx7X— Breaking911 (@Breaking911) April 15, 2026
Australija uvozi oko 80 odsto svog rafinisanog goriva, a ostatak se prerađuje iz domaćih zaliha u Koriou u Viktoriji i Lajtonu u Kvinslendu.
Rafinerija Viva može da preradi do 120.000 barela nafte dnevno, u njoj radi više od 1.100 ljudi, i snabdijeva sa više od 50 odsto goriva Viktoriju i 10 odsto Australiju, navodi se na veb stranici kompanije.
(Tanjug)
