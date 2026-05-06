Koliko danas košta milošte za slavu

Nekada se znalo – kad ideš na slavu, u kesi su kafa i šećer. Nije bilo dileme, nije bilo razmišljanja, a najmanje takmičenja. Danas, čini se, to pravilo više ne važi.

Umjesto skromnih i jednostavnih poklona, na slavama sve češće viđamo dekorativne kutije, luksuzne pakete, cvjetne aranžmane i pažljivo upakovane “fensi” poklone koji često koštaju i po nekoliko desetina maraka.

Starije generacije i dalje se sjećaju vremena kada je najvažnije bilo doći, sjesti za sto i ispoštovati domaćina. Poklon je bio simboličan, samo mali znak pažnje.

Region Ljetovanje u Hrvatskoj za građane BiH očigledno neće biti lako ove godine

Danas, međutim, mnogi priznaju da osjećaju pritisak jer „ne ide se praznih ruku“, ali ni sa bilo čim. Poklon mora izgledati lijepo, moderno i, po mogućnosti, skuplje.

"Nekad si znao na čemu si. Danas kad te neko pozove na slavu, moraš razmišljati šta ćeš ponijeti da ne budeš najgori“, komentarišu građani koje je reporter BL portala zatekao u prodavnici.

Cijene dodatno komplikuju situaciju. Pola kilograma kafe danas košta oko 15 KM, pa ni nekadašnji klasik više nije tako jeftin kao što je bio.

S druge strane, moderni aranžmani, koji su sve popularniji izbor, u Banjaluci koštaju od oko 30 pa do čak 80 KM, što mnogima predstavlja ozbiljan izdatak. Cvjećarka Irena za BL portal objašnjava ko najčešće dolazi po cvijeće, da li je to novi trend ili nešto za sve generacije.

Svijet Preminuo osnivač Si-En-Ena Ted Tarner

“Cijene idu od 15 KM za manje korpice, pa do 70 KM, u zavisnosti šta ko želi. Buketi su najpopularniji i ovi manji 'slavski' koštaju 8 KM, a izgledaju jako lijepo. Uglavnom dolaze mlađi i ljudi do 40 godina, s tim da ni tu nema pravila, ali definitivno mlađa populacija uvodi cvijeće kao dio obaveznog poklona”, kaže Irena za BL portal.

Ipak, građani ističu da se i bez skupih paketa može pronaći pristojan i estetski lijep poklon. Kombinacija manjeg buketa cvijeća od oko 8 KM, boce pića od 17 KM i velike čokolade od 7,50 KM i nije tako loša opcija, uz koju “klasik” sa kafom i šećerom, uz, recimo, bombonjeru i piće, ipak dođu kao skuplja varijanta.