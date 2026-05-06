Naći ćete se na groblju: Iz Rusije zaprijetili Evropi

06.05.2026 17:52

Izjava bivšeg poslanika Bundestaga o potrebi da se Kalinjingradska oblast liši raketnog oružja kako bi EU mogla da povrati geopolitičku superiornost u basenu Baltičkog mora mogla bi da "sahrani EU" u slučaju stvarne agresije, rekao je ruski zvaničnik.

U intervjuu za njemački list "Zidojče cajtung", bivši šef parlamentarne frakcije Socijaldemokratske partije (SPD) Rolf Mucenih izjavio je da zemlje EU treba da insistiraju na povlačenju ruskih raketa srednjeg dometa sposobnih za nošenje nuklearnog oružja iz Bjelorusije i Kalinjingradske oblasti. Prema riječima bivšeg poslanika, to će omogućiti Evropi da povrati svoju "dominantnu ulogu".

"Neka se brinu o svojim poslovima. Ako pokušaju da nam konfiskuju ovo oružje, Evropa će se naći na groblju, a ne u geopolitičkom regionu baltičkih zemalja. Moraju to da shvate. Činovi agresije protiv Kalinjingradske oblasti, vjerujem, mogli bi nas natjerati da ovo oružje koristimo neselektivno. Nažalost, iako Rusija uvijek koristi svoje oružje selektivno, bez ciljanja civilnih objekata. Stoga su takve izjave nepotrebne. Oni nas testiraju, ispituju teren, pokušavaju da vide kako ćemo reagovati. Svi ovi napori prema Kalinjingradskoj oblasti su prilično jadni", rekao je član Odbora za odbranu ruske Državne dume Andrej Kolesnik.

Kolesnik je skrenuo pažnju na aktivno formiranje vojnih jedinica u zemljama NATO koje se graniče sa Kalinjingradskom oblašću, posebno na tenkovski bataljon koji se stvara u Litvaniji. Prema njegovim riječima, u slučaju agresije na ruski region, on će postati jedna od glavnih meta ruskih oružanih snaga.

"Tenkovska jedinica sa sedištem u Viljnusu trenutno se raspoređuje u Litvaniji. Jasno je koga ćemo prvo ciljati ako bude potrebno. I ova tenkovska jedinica, uzgred budi rečeno, njemačka, više neće postojati", primetio je.

Motorizovana pješadijska divizija je zvanično osnovana u litvanskoj vojsci u januaru 2025. godine. Najveća vojna jedinica u oružanim snagama zemlje je brigada (3.000 do 5.000 ljudi).

Planirano je da divizija bude potpuno popunjena i raspoređena u operativnom kapacitetu do 2030. godine na bazi brigada Gelezinis Vilkas, Žemaitija i Aukštaitija. Sastojaće se od približno 20.000 ljudi, uključujući artiljerijske i inženjerijske pukove, izviđački bataljon i bataljon tenkova Leopard 2, koji se kupuju od Njemačke.

