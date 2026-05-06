Preminuo osnivač Si-En-Ena Ted Tarner

06.05.2026 16:38

Osnivač Si-En-Ena Ted Tarner preminuo je u 88. godini, saopšteno je iz kompanije "Tarner enterprajzis".

Tarner je bio medijski entuzijasta i filantrop, koji je osnovao Si-En-En, pionirsku mrežu koja emituje program 24 časa dnevno i koja je donijela revoluciju televizijske vijesti.

On je rođen u Ohaju 1938. godine. Za njega se govorilo da predstavlja "usta juga", zbog njegove "otvorene prirode".

Tarner je osnovao "medijsko carstvo" koje je obuhvatalo prvu kablovsku superstanicu i popularne kanale za igrane i animirane filmove.

Među poznatim televizijskim mrežama i kanalima koje je osnovao su i Ti-En-Ti i Ti-Bi-Es.

