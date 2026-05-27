Logo
Large banner

Dan tišine i molitve: Danas slavimo Svetog mučenika Isidora Hioskog

Autor:

ATV
27.05.2026 07:09

Komentari:

0
Православље, црква
Foto: ATV

Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas obilježavaju dan posvećen Svetom mučeniku Isidoru Hioskom.

Isidor Hioski je hrišćanski svetac i mučenik. Za vrijeme carovanja Dekija, Isidor je uzet sa ostrva Hiosa i silom odveden u vojsku. On je odmalena bio hrišćanin i život je provodio u postu, molitvi i dobrim djelima. Kada se u vojsci prokazao kao hrišćanin, vojvoda ga je pozvao na odgovor i savjetovao mu da se odrekne Hrista i prinese žrtve idolima.

„Ako mi i ubiješ tijelo, nad dušom mojom nemaš vlasti. Ja imam istinitog i živog Boga Isusa Hrista, koji i sad u meni živi i po smrti mojoj biće sa mnom i ja sam u Njemu, i ostaću Njemu, i neću prestati da ispovijedam Njegovo sveto ime dokle je duh u tijelu mome“, rekao je tada Isidor.

Камион-возач

Svijet

Kamiondžija iz BiH pod istragom zbog pogibije Italijanke

Tada je vojvoda naredio da najprije biju Isidora volovskim žilama, a potom da mu odsjeku jezik. U hrišćanskoj tradiciji pominje se da je i bez jezika Isidor Duhom Božjim govorio i ispovijedao ime Hristovo, a da je vojvodu postigla kazna Božja, te je najednom zanijemio. Nijemi vojvoda je naposljetku dao znak da posijeku Isidora. Isidor se obradovao toj presudi pa je, hvaleći Boga, izašao na gubilište gdje mu je glava odsječena 251. godine. Njegov drug Amonije sahranio je njegovo tijelo.

Zbog sjećanja na muke Svetog Isidora, ovaj dan provedite u tišini i molitvi, prenosi Kurir.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Pravoslavni kalendar

svetac

molitva

SPC

pravoslavlje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Камионџија из БиХ под истрагом због погибије Италијанке

Svijet

Kamiondžija iz BiH pod istragom zbog pogibije Italijanke

3 h

0
Возило Хитне помоћи.

Srbija

Žena i djevojčica u Beogradu zadobile teške povrede: Automobil ih pokosio dok su šetale psa?

3 h

0
Вратио се Алексис Ципрас!

Svijet

Vratio se Aleksis Cipras!

11 h

0
Роберт Кенеди Млађи шокирао супругу: Голим рукама ухватио пар змија

Svijet

Robert Kenedi Mlađi šokirao suprugu: Golim rukama uhvatio par zmija

11 h

0

Više iz rubrike

plaža australija more okean sunce

Društvo

Ova zemlja ima čak 10.000 plaža!

12 h

0
Црква крст православље вјера

Društvo

Zašto sutra zapaliti svijeću za mir i izbjegavati svađe: Slavimo Svetog Isidora

12 h

0
Лото резултати бројеви данас 10 коло 3.2.2026 (фебруар) Лото Србија

Društvo

Loto rezultati: Izvučeni brojevi u 42. kolu

14 h

0
kuvar kuvar u BiH plata kuvara u BiH

Društvo

Plata kuvara u BiH dostigla 6.000 KM

14 h

1

  • Najnovije

10

21

Zašto se čeka satima? EES sistem u praksi "zatajio" - Brisel najavljuje hitne izmjene

10

18

Zemljotres pogodio Hrvatsku: "Jak udar, baš se zatreslo"

10

13

Temperatura do 36 stepeni: BiH na udaru vrućina, evo kada stiže osvježenje

10

12

Koliko je iznosila potrošačka korpa za april?

10

11

Cijene nafte u padu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner