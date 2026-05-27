Dan tišine i molitve: Danas slavimo Svetog mučenika Isidora Hioskog

Isidor Hioski je hrišćanski svetac i mučenik. Za vrijeme carovanja Dekija, Isidor je uzet sa ostrva Hiosa i silom odveden u vojsku. On je odmalena bio hrišćanin i život je provodio u postu, molitvi i dobrim djelima. Kada se u vojsci prokazao kao hrišćanin, vojvoda ga je pozvao na odgovor i savjetovao mu da se odrekne Hrista i prinese žrtve idolima.

„Ako mi i ubiješ tijelo, nad dušom mojom nemaš vlasti. Ja imam istinitog i živog Boga Isusa Hrista, koji i sad u meni živi i po smrti mojoj biće sa mnom i ja sam u Njemu, i ostaću Njemu, i neću prestati da ispovijedam Njegovo sveto ime dokle je duh u tijelu mome“, rekao je tada Isidor.

Tada je vojvoda naredio da najprije biju Isidora volovskim žilama, a potom da mu odsjeku jezik. U hrišćanskoj tradiciji pominje se da je i bez jezika Isidor Duhom Božjim govorio i ispovijedao ime Hristovo, a da je vojvodu postigla kazna Božja, te je najednom zanijemio. Nijemi vojvoda je naposljetku dao znak da posijeku Isidora. Isidor se obradovao toj presudi pa je, hvaleći Boga, izašao na gubilište gdje mu je glava odsječena 251. godine. Njegov drug Amonije sahranio je njegovo tijelo.

Zbog sjećanja na muke Svetog Isidora, ovaj dan provedite u tišini i molitvi, prenosi Kurir.