Ova zemlja ima čak 10.000 plaža!

Jedino mjesto na Zemlji koje je i država i cijeli kontinent. Nijedna druga kopnena masa ne može se time pohvaliti.

Okružena okeanom šesta je najveća država na svijetu sa 7.688.287 kvadratnih kilometara. I ovd‌je stvari postaju bizarne.

Australija ima više divljih kamila koje lutaju njenim pustinjama nego Saudijska Arabija.

Skoro 80% australijskih životinja ne postoji nigd‌je drugd‌je na planeti. Kenguri, koale, vombati, kljunaši žive samo u Australiji. Ne možete ih naći divlje nigd‌je drugd‌je.

Zemlja sa najviše smrtonosnih predatora

A od 10 najsmrtonosnijih zmija na svijetu, ova državaih ima svaku.

Razmjer Australije je nevjerovatan.

Sidnej na istočnoj obali je bliži Novom Zelandu nego Pertu na zapadu. Let preko zemlje traje isto koliko i let od Londona do Egipta.

Australija ima preko 10.000 plaža koje se nižu duž njene obale. Ako biste svaki dan posjećivali novu plažu trebalo bi vam 27 godina da ih sve vidite, prenosi N1

I ono što je možda najluđe od svega.

Australija je jedini kontinent bez aktivnog vulkana. Ipak, nalazi se na Uluruu, najvećoj svjetskoj kamenoj formaciji.