Krenula invazija stršljenova - vlasti masno plaćaju "lovce" na njih

Njemačke vlasti pokrenule su novi program za suzbijanje širenja invazivne vrste azijskog stršljena, uz finansijske podsticaje koji za pojedine intervencije dostižu i do 2.000 evra.

Riječ je o vrsti Vespa velutina, koja se posljednjih godina ubrzano širi Evropom i predstavlja ozbiljnu prijetnju pčelama, oprašivanju biljaka i poljoprivredi.

Svijet Sudarili se autobus i cisterna, najmanje 16 mrtvih

U njemačkoj pokrajini Sjeverna Rajna Vestfalija broj prijavljenih slučajeva eksplodirao je za samo nekoliko godina. Dok je 2022. zabilježeno svega devet opažanja, tokom 2025. godine registrovano ih je više od 7.300.

Pčelarima novac za opremu i uklanjanje gnijezda

Zbog naglog širenja ove vrste, tamošnje Ministarstvo poljoprivrede i zaštite potrošača predstavilo je početkom maja novi sistem pomoći, razvijen u saradnji sa pčelarskim udruženjima i profesionalnim organizacijama.

Program se zasniva na tri ključna segmenta: edukaciji, finansijskoj pomoći i direktnim nagradama za uklanjanje gnezda.

Pčelari će prolaziti dodatne obuke za bezbjedno uklanjanje gnijezda, uključujući korišćenje specijalne opreme poput uređaja za usisavanje stršljenova.

Tenis Nadal: Siner je za Zvereva praktično nepobjediv

Država će finansirati i nabavku zaštitnih odijela i profesionalne opreme kako bi pčelari mogli aktivnije da učestvuju u kontroli populacije.

Za uklanjanje primarnog gnijezda predviđena je naknada od 150 evra, dok se za sekundarna gnijezda isplaćuje 300 evra. U slučajevima kada je potrebna složenija intervencija i napredna oprema, moguće je dobiti i do 2.000 evra pomoći.

Opasnost za pčele i poljoprivredu

Stručnjaci upozoravaju da je azijski stršljen postao jedna od najvećih prijetnji pčelinjim zajednicama u Evropi.

Ovaj insekt prepoznaje se po tamnom tijelu, žutim vrhovima nogu i karakterističnim sivim gnijezdima koja podsjećaju na lampione i najčešće se nalaze u krošnjama drveća.

Društvo Svetog Đorđa su mučili jer nije htio da se odrekne vjere: Poštuju ga i muslimani

Iako uglavnom nije agresivan, u blizini gnijezda može burno da reaguje, zbog čega vlasti upozoravaju građane da nikako ne pokušavaju sami da uklanjaju gnijezda.

Građani pozvani da prijavljuju gnijezda

Njemačke vlasti pozvale su građane da svako opažanje prijave putem zvaničnih kanala, uz mogućnost slanja fotografija radi lakše identifikacije.

Stručnjaci naglašavaju da je brza reakcija ključna kako bi se spriječilo dalje širenje ove invazivne vrste, koja direktno ugrožava oprašivanje biljaka, proizvodnju hrane i čitav ekosistem.

Republika Srpska Darko Mladić: General lošije nego juče, ne znamo koliko će izdržati

Uvođenjem finansijskih podsticaja i organizovanom kontrolom, Njemačka pokušava da zaustavi rast populacije azijskog stršljena i umanji posljedice po životnu sredinu i ekonomiju.