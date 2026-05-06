Hantavirus na holandskom kruzeru, predsjednik Kanarskih ostrva ne želi da prihvati brod

Zbog pojave hantavirusa na holandskom kruzeru "MV Hondius", na kojem su preminule tri osobe, izbio je spor između lokalnih vlasti Kanarskih ostrva i španske vlade oko dozvole za pristajanje broda. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da je moguć prenos virusa među osobama koje su bile u bliskom kontaktu, ali i "da je rizik po širu javnost nizak". Dio putnika je već evakuisan u Holandiju radi liječenja i izolacije.

Predsjednik Kanarskih ostrva Fernando Klaviho saopštio je da se protivi planu španske vlade da dozvoli pristajanje holandskog kruzera "MV Hondius", na kojem je registrovana pojava hantavirusa, od čijih posledica su do sada preminule tri osobe, dok je najmanje sedam putnika zaraženo.

Epidemija hantavirusa, koji se obično širi među glodarima, izbila je na holandskom kruzeru nakon što je 1. aprila isplovio iz argentinske luke Ušuaja.

Svjetska zdravstvena organizacija je saopštila da je virus "mogao da se proširi i među ljudima koji su bili u veoma bliskom kontaktu", uz napomenu da je "rizik za širu javnost nizak".

Prema ranijem dogovoru, brod je trebalo da pristane u luku Santa Kruz na kanarskom ostrvu Tenerife u subotu, nakon što je tokom prethodnih dana bio usidren na Zelenortskim ostrvima, ali je predsednik ove španske autonomne pokrajine odbacio takvu mogućnost i zatražio hitan sastanak sa premijerom države Pedrom Sančezom.

"Ova odluka nije zasnovana ni na kakvim tehničkim kriterijumima, niti nam je pruženo dovoljno informacija da održimo poruku smirenosti i garantujemo bezbjednost stanovništva na Kanarskim ostrvima", rekao je Klaviho.

Ministarstvo zdravlja Španije prethodno je saopštilo da postupa u skladu sa "moralnim i zakonskim obavezama" i zahtjevom SZO da se obezbijedi medicinska njega, navodeći da su Kanarska ostrva najbliža lokacija sa potrebnim kapacitetima.

U međuvremenu, holandska vlada evakuisala je troje putnika sa broda, dok su zdravstvene institucije prenijele da dvoje od njih imaju "akutne simptome" i da su prebačeni u adekvatne medicinske centre u Holandiji.

Treća putnica je, navodi se, "bila u bliskom kontaktu sa putnikom koji je na brodu preminuo 2. maja" i takođe se nalazi u izolaciji.

Generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije (SZO) Tedros Adhanom Gebrejesus izjavio je da u ovoj fazi ukupni rizik po javno zdravlje ostaje nizak.

"Troje putnika kod kojih se sumnja na infekciju hantavirusom evakuisana su sa kruzera i prebačena u Holandiju radi medicinskog zbrinjavanja, u koordinaciji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom (SZO), operaterom broda i nadležnim vlastima Zelenortskih Ostrva, Ujedinjenog Kraljevstva, Španije i Holandije", napisao je Gebrejesus na Iksu (Tviteru).

Naglasio je da SZO nastavlja da sarađuje sa operaterom broda na bliskom praćenju zdravstvenog stanja putnika i posade, kao i sa državama u obezbjeđivanju odgovarajućeg medicinskog praćenja i evakuacije u slučaju potrebe.

Takođe, u Švajcarskoj je jedan muškarac hospitalizovan pošto je zaražen virusom tokom putovanja na kruzeru.

Lokalne vlasti navode da je prenos sa čovjeka na čovjeka "rijedak" i da je rizik po stanovništvo Švajcarske "nizak", a da je zaraženi pacijent u izolaciji.

Na brodu u Atlantskom okeanu nalazi se oko 150 putnika i članova posade iz 23 zemlje.