Bomba iz Bijele kuće: Amerika i Iran nadomak sporazuma?

Bijela kuća vjeruje da se približava sporazumu sa Iranom o memorandumu o razumijevanju od jedne stranice kako bi se okončao rat i postavio okvir za detaljnije nuklearne pregovore, prema riječima dva američka zvaničnika i dva druga izvora upoznata sa ovim pitanjem, prenosi Aksios.
Prema istom izvoru, obje strane su već definisale okvir za detaljnije pregovore o iranskom nuklearnom programu, koji predstavlja ključno pitanje i glavni uzrok zastoja u razgovorima između Vašingtona i Teherana.
Navodi se i da SAD očekuju odgovor Irana na nekoliko važnih tačaka u narednih 48 sati.
Iako konačan dogovor još nije postignut, izvori tvrde da su pregovarači sada najbliži sporazumu od početka sukoba.
Sporazum bi, između ostalih odredbi, uključivao:
Iran i Sjedinjene Američke Države su blizu dogovora o memorandumu kojim bi se okončao rat, rekao je pakistanski izvor za Rojters.
"Uskoro ćemo ovo završiti. Približavamo se", rekao je pakistanski izvor.
Pakistan je posljednjih nedelja posredovao u pregovorima između SAD i Irana, a prošlog mjeseca je bio domaćin direktnih razgovora između dvije zemlje u Islamabadu.
