m:tel nastavlja sa podrškom sigurnim kućama u BiH: Održan radni sastanak u Sarajevu

Kompanija m:tel već drugu godinu snažno podržava rad sigurnih kuća u BiH. Upravo zato je u Sarajevu održan radni sastanak predstavnica sigurnih kuća sa Jelenom Trivan, generalnom direktorkom kompanije m:tel, koja je ovu saradnju i pokrenula.

Da ovo partnerstvo koje je u prethodnoj godini započeto kampanjom „Niste same, imate prijatelje“ nije samo kratkoročna aktivnost kompanije m:tel, svjedoče i ovakvi susreti koji za cilj imaju razmjenu informacija, problema i teškoća sa kojima se suočavaju ove humane ustanove u BiH, te dogovor o novim planovima i aktivnostima za podršku sigurnim kućama i ženama žrtvama nasilja.

„Mi smo kompanija koja kontinuirano pomaže sigurne kuće. Iako su finansijski problemi značajni, oni nisu jedini. I upravo zato, ono što je važno danas da vidimo jeste na koji način da pomognemo ovim ženama, ali i samim sigurnim kućama da njihovi problemi budu prepoznati u društvu, da pokrenemo neke strateške inicijative. Prva bi bila da i druge kompanije motivišemo da imaju neku vrstu programa ili ugovore sa sigurnim kućama kako bi te žene mogle da imaju ekonomsku nezavisnost, odnosno zaposlenje. Takođe, svi koji imamo snagu da to učinimo, treba da lobiramo za inicijative poput alimentacionog fonda, te dodatnih kapaciteta za zbrinjavanje dece“, rekla je Jelena Trivan, posebno naglasivši: „Postoje problemi koje možemo da rešimo i sami, a to je da ne ćutimo kad čujemo vrisak i jecaj iz drugog stana. Molim sve vas da počnemo od toga, a poslije ćemo sve ove veće stvari koje idu iza toga“.

m:tel sigurne kuće

Kompanija m:tel je do sada, samo u finansijskom smislu, za sigurne kuće u BiH obezbijedila donacije u vrijednosti od više od 600.000 KM, koje su za ove humane ustanove značile mnogo, a za neke čak i razliku između samog gašenja sigurne kuće i njenog opstanka.

Gordana Vidović, direktorka Sigurne kuće u Modriči, ovom prilikom je naglasila da već dugo imaju podršku kompanije m:tel i to ne samo u smislu finansijskih sredstava nego ono što je možda i bitnije, a to je razumijevanje i zajednički trud na pomoći žrtvama porodičnog nasilja. „Iako naša kuća postoji već 26 godina, i dalje nismo riješili neke osnovne probleme s kojima se žene susreću. Ukoliko ne pružimo adekvatnu pomoć ovim ženama, one se vraćaju u krug nasilja“, naglašava Gordana Vidović.

Jasmina Mujezinović, izvršna direktorka Fondacije lokalne demokratije u Sarajevu, odnosno predstavnica Sigurne kuće poručila je sa ovog sastanka da nasilje nad ženama poprima dramatične razmjere. „Mi se sada suočavamo sa činjenicom da skoro svaki mjesec imamo slučaj femicida u BiH i to je nešto o čemu želimo danas da razgovaramo. Upravo da bismo pronašli zajedno mogućnosti da nešto učinimo, da probudimo svijest naših komšija, prijatelja. Ne mogu da razumijem da neko sjedi u svojoj kući, sluša šta se dešava kod komšije i da neće da pozove policiju ili SOS brojeve“, rekla je Mujezinović, naglasivši da je neprijavljivanje nasilja krivično djelo.

U prethodnoj godini, kompanija m:tel je započela i snimanje podkasta „Ako ćutimo, one su same“. Razgovore sa ženama koje su pretrpjele nasilje u porodici vodila je Jelena Trivan, kako bi zajednica iz prve ruke čula kako izgleda život žene žrtve nasilja.