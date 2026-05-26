Usvojen Izvještaj o radu MUP-a Republike Srpske

ATV
26.05.2026 15:40

Народна скупштина Републике Српске сједница
Foto: ATV

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je danas u Banjaluci izvještaj o radu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske za 2025. godinu.

Poslanici su usvojili izvještaj o radu i finansijski izvještaj Komisije za koncesije Republike Srpske za 2025. godinu, a primljen je k znanju godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti institucije ombudsmana za ljudska prava BiH za 2025. godinu.

U danu za glasanje usvojena je informacija skupštinskog Odbora za reviziju sa tematske sjednice o izvještaju revizije učinka "Prevencija vršnjačkog nasilja u Republici Srpskoj".

Usvojeni su informacija o obavezama koje za BiH i Republiku Srpsku proističu iz procesa pridruživanja EU sa pregledom mjera i aktivnosti realizovanih tokom 2025. godine, a k znanju je primljena informacija o odlukama o pomilovanju u 2025. godini.

Poslanici su prihvatili zaduženje Republike Srpske prema Saudijskom fondu za razvoj po Projektu izgradnja i opremanje dodatnog objekta za smještaj studenata u Javnoj ustanovi Studentski centar "Boriša Starović" u Foči, te zaduženje Srpske prema ovom fondu za projekat izgradnje i opremanja naučnotehnološkog parka Srpske.

Narodna skupština usvojila je odluku o izradi Prostornog plana područja posebne namjene Nacionalni park "Sutjeska".

Nakon glasanja, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske dr Nenad Stevandić okončao je rad Devetnaeste redovne sjednice.

