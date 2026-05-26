"Nosiš dijamante, a zahtjevaš veći novčani fond, da li je to licemjerno?": Sabalenka dobila nezgodno pitanje

Beloruska teniserka Arina Sabalenka je sigurnom pobjedom krenula u kampanju Rolan Garosa, a nakon prolaska u drugo kolo, većina pitanja je bilo usmjereno na nakiti koji je nosila tokom meča sa Džesikom Buzas Maneiro.

Jedno od pitanja je bilo da li joj dijamanti možda smetaju na velikoj vrućini Pariza.

- Ne volim kad je lako, znate! Volim da iskušavam sebe. Haljina koju nosim je veoma laka, ne osjećam je. Mislila sam da će biti veoma teško nositi crnu garderobu, ali nije bilo, osjećam se prilično ugodno - prvo je prokomentarisala autfit, a onda nastavila o nakitu:

- Ne osjećam njihovu težinu, ali mogu zamisliti kako to izgleda sa strane. Štaviše, trebalo je da bude još jedna ogrlica, ali sam pomislila da izgleda možda previše, zato sam ostala na samo dvije. Osjećam se ugodno. Bitno mi je da izgledam dobro. Ako sebi izgledam dobro, onda igram bolje i osjećam se još bolje - navela je Sabalenka.

Onda je uslijedilo nezgodno pitanje povodom bojkota čiji je Sabalenka dio, a sve zbog potražnje većeg udjela nagrada za tenisere od zarade Rolan Garosa.

Konstatovano je da su se pojavili komentari koji Arini spočitavaju to što nosi krajnje skupocene dijamante, a sa druge strane traži veći novac.

- Ne vidim kako možete da spojite te dvije totalno odvojene stvari. Kao što sam rekla, novčane nagrade... Ne radi se o meni. Tu je bitka za igrače, za nižerangirane tenisere koji se zaista muče u teniskom svijetu. To nema veze sa mnom i ne borim se za sebe da mi se poveća nagradni fond. Svi znaju da sam dobro. Borimo se za procente od zarade i za nižerangirane tenisere, igrače koji se vraćaju iz povrede, naredne generacije... Ne radi se o meni - zaključila je Sabalenka.

(telegraf)