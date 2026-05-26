Poznato kada Đoković igra meč 2. kola Rolan Garosa

26.05.2026 13:51

Новак Ђоковић враћа лопту Дину Призмићу током меча на Отвореном тениском турниру Италије у Риму, петак, 8. маја 2026.
Foto: Tanjug/AP Photo/Andrew Medichini)

Čelni ljudi Rolan Garosa potvrdili su termine za 2. kolo pomenutog Grend slema u srijedu, a ono što javnost u Srbiji najviše interesuje jeste to kada će na teren Novak Đoković.

Naime, najbolji teniser svijeta ikada neće izaći na stadion "Filip Šatrije" prije 16 časova, odnosno tek nakon što se završe prethodna dva ženska singla.

Najprije će Iga Švjontek od 12 časova igrati protiv Sare Bejlek, dok će poslije njih Elina Svitolina odmeriti snage sa Keitlin Kevedo.

Podsjetimo, Novak u 2. kolu RG igra protiv domaćeg tenisera Valentina Rojea.

A kada su u pitanju ostali srpski teniseri, Hamad Međedović i Miomir Kecmanović, i njih dvojica će na teren u srijedu.

Ovaj prvi igra protiv Kaspera Ruda od 17 časova na terenu "Suzan Lenglen", dok će se Kecmanović sa Boržesom naći na "Terenu 12" oko 15 časova, prenosi Telegraf.rs.

