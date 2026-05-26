Korisna opcija na telefonima: Može pomoći u otkrivanju krpelja

Pametni telefoni kriju funkciju za koju mnogi ne znaju, a koja može pomoći u brzom otkrivanju krpelja.

Uz jednostavno podešavanje lupe i obrnutih boja, krpelji postaju mnogo uočljiviji na koži ljudi, ali i krznu ljubimaca.

Krpelji su tokom toplijeg dijela godine čest problem nakon boravka u prirodi, a njihovo brzo otkrivanje posebno je važno jer mogu prenositi opasne bolesti, među njima i meningoencefalitis. Nakon šetnje šumom, livadom ili boravka u visokoj travi preporučuje se detaljan pregled tijela, odjeće, ali i kućnih ljubimaca.

Međutim, krpelje nije uvijek lako uočiti. Sitni su, tamni i često se kriju na manje vidljivim mjestima, dok kod pasa i mačaka dodatni problem predstavlja gusto krzno. Vlasnici ih često primijete tek kada se napiju krvi i povećaju, prenosi Večernji list.

U tome može pomoći jednostavna funkcija koju većina pametnih telefona već ima – lupa.

Kako piše t-online, trik nije samo u uvećanju slike, već i u korištenju obrnutih boja. Kada se uključi takozvani invertovani filter, tamne tačkice na koži ili krznu prikazuju se kao svijetle mrlje pa ih je lakše uočiti.

Na Android uređajima funkciju možete pronaći tako što ćete u pretragu telefona ukucati „prečac lupe“ ili „lupa“, zavisno od modela uređaja. Nakon otvaranja lupe potrebno je izabrati filter „invertovano“ ili „obrnute boje“.

Na Ajfon uređajima postupak je sličan. U pretragu treba ukucati „lupa“ i otvoriti aplikaciju Magnifier. Zatim se u donjem dijelu ekrana otvore dodatne opcije, izabere ikonica filtera i uključi opcija „invertovano“.

Nakon toga telefonom polako pregledajte kožu ili krzno ljubimca, dio po dio. Krpelji bi u takvom prikazu trebalo da se ističu kao sitne svijetle tačke.

Posebnu pažnju treba obratiti na pregibe, područje iza ušiju, vrat, pazuhe, prepone, područje oko koljena i mjesta gdje je odjeća bila pripijena uz kožu. Kod kućnih ljubimaca potrebno je pregledati glavu, uši, vrat, pazuhe, stomak, prepone i prostor između prstiju.

Iako trik sa telefonom može pomoći, ne može zamijeniti pažljiv pregled rukama jer se krpelj često može napipati prije nego što se jasno vidi.

Ako pronađete krpelja, treba ga ukloniti što prije, najbolje pincetom za krpelje. Važno je uhvatiti ga što bliže koži i izvući ravnim i mirnim pokretom, bez gnječenja, okretanja ili premazivanja uljem, alkoholom i sličnim sredstvima. Nakon uklanjanja mjesto ujeda treba dezinfikovati i pratiti eventualne promjene na koži.