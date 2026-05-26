Logo
Large banner

Fočak izbačen iz kafića, vratio se s pištoljem i zapucao

26.05.2026 13:06

Komentari:

0
Фочак избачен из кафића, вратио се с пиштољем и запуцао

Okružno javno tužilaštvo u Trebinju podiglo je optužnicu protiv M.F. (36) iz Foče jer je pucao iz pištolja ispred kafića iz kojeg je prethodno izbačen.

Fočaku su na teret stavljena krivična djela izazivanje opšte opasnosti, te neovlašteno posjedovanje i nošenje oružja.

U optužnici se navodi da se sve odigralo 4. maja ove godine oko 15.30 časova. Pucanjem iz pištolja M.F. je izazvao opasnost za život ljudi u kafiću u kojem se tom prilikom nalazilo 10 osoba. Svemu je prethodila prepirka F.M. sa vlasnikom ugostiteljskog objekta K.F.

Izbačen iz kafića, vratio se sa repetiranim pištoljem

”Nakon što je udaljen iz objekta, osumnjičeni M.F. je izvadio pištolj, koji je repetirao i ponovo krenuo da uđe u kafić u kojem je bilo više ljudi. U tome su ga, upotrebom fizičke snage, spriječili K.F, P. L, M.K. i S. G. pri čemu je M.F. ispalio jedan hitac u asfalt, čime je izazvao opasnot za život ljudi”, navodi se u optužnici.

Drugom tačkom optužnice M.F. se na teret stavljo da je na javnom mjestu nosio vatreno oružje za koje nije imao oružni list, odnosno dozvolu za držanje oružja.

Izbrisan serijski broj

”Kod sebe je nosio pištolj ”CZ M70”, kalibra 7,65 milimetara, sa izbrisanim serijskim brojem, okvirom i municijom, svjestan da usljed toga može nastupiti zabranjena posljedica. Prilikom uviđaja oružje su oduzeli policijski službenici PU Foča”, navodi se u optužnici.

Ukoliko se dokaže krivica optuženom prijeti od jedne do osam godina zatvora.

Optužnicu je potvrdio Osnovni sud u Foči.

Podijeli:

Tagovi :

Pucnjava

Pucnjava u kafiću

Foča

Optužnica

Potvrđena optužnica

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Аутомобил полиције ФБиХ

Hronika

Jedna osoba poginula u teškoj nesreći: Obustavljen saobraćaj u ovom dijelu BiH

3 h

0
Судар у Бањалуци у кружном току код Центрума

Hronika

Sudar u kružnom toku u Banjaluci

3 h

0
Осумњичени за прикривање убиства Александра Нешовића се бранио ћутањем: Остаје иза решетака

Hronika

Osumnjičeni za prikrivanje ubistva Aleksandra Nešovića se branio ćutanjem: Ostaje iza rešetaka

4 h

0
Трагедија на УКЦ-у Републике Српске: Пацијент погинуо у паду с петог спрата

Hronika

Tragedija na UKC-u Republike Srpske: Pacijent poginuo u padu s petog sprata

4 h

2

  • Najnovije

16

26

Igor Dodik posjetio vrtić „Panorama“: Potrebna saradnja sa Gradskom upravom zbog kapaciteta vrtića

16

20

Viši privredni sud u Banjaluci presudio: BHRT dužan da isplati RTRS više od 17,7 milona KM

16

19

Amidžić odgovorio Krnjiću: Za dvije sedmice nije bilo 15 minuta ni za pismeno izjašnjavanje?

16

17

Nova mjera: Učenicima iz porodica sa troje i više djece po 200 KM za ekskurziju

16

16

Bilećka skupština bira predsjednika – Dražen Dunđer jedna od opcija?

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner