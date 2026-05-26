Fočak izbačen iz kafića, vratio se s pištoljem i zapucao

Okružno javno tužilaštvo u Trebinju podiglo je optužnicu protiv M.F. (36) iz Foče jer je pucao iz pištolja ispred kafića iz kojeg je prethodno izbačen.

Fočaku su na teret stavljena krivična djela izazivanje opšte opasnosti, te neovlašteno posjedovanje i nošenje oružja.

U optužnici se navodi da se sve odigralo 4. maja ove godine oko 15.30 časova. Pucanjem iz pištolja M.F. je izazvao opasnost za život ljudi u kafiću u kojem se tom prilikom nalazilo 10 osoba. Svemu je prethodila prepirka F.M. sa vlasnikom ugostiteljskog objekta K.F.

Izbačen iz kafića, vratio se sa repetiranim pištoljem

”Nakon što je udaljen iz objekta, osumnjičeni M.F. je izvadio pištolj, koji je repetirao i ponovo krenuo da uđe u kafić u kojem je bilo više ljudi. U tome su ga, upotrebom fizičke snage, spriječili K.F, P. L, M.K. i S. G. pri čemu je M.F. ispalio jedan hitac u asfalt, čime je izazvao opasnot za život ljudi”, navodi se u optužnici.

Drugom tačkom optužnice M.F. se na teret stavljo da je na javnom mjestu nosio vatreno oružje za koje nije imao oružni list, odnosno dozvolu za držanje oružja.

Izbrisan serijski broj

”Kod sebe je nosio pištolj ”CZ M70”, kalibra 7,65 milimetara, sa izbrisanim serijskim brojem, okvirom i municijom, svjestan da usljed toga može nastupiti zabranjena posljedica. Prilikom uviđaja oružje su oduzeli policijski službenici PU Foča”, navodi se u optužnici.

Ukoliko se dokaže krivica optuženom prijeti od jedne do osam godina zatvora.

Optužnicu je potvrdio Osnovni sud u Foči.