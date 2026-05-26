Hapšenje u Mostaru: Muškarac osumnjičen za seksualno napastvovanje maloljetne osobe

26.05.2026 13:53

Foto: Ron Lach/Pexels

Jedna osoba uhapšena je u nedjelju 24. maja 2026. godine radi sumnje na počinjenje krivičnog djela na štetu maloljetne osobe.

Kako je za „Avaz“ potvrdila portparolka MUP-a HNK Ilijana Miloš, ovaj slučaj zabilježen je na području PU Mostar.

Sektor kriminalističke policije – Odjel opšteg kriminaliteta juče je podnio Izvještaj Kantonalnom tužilaštvu Mostar zbog postojanja osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo „Polni odnos s djetetom mlađim od 15 godina“ od strane punoljetne osobe na štetu maloljetne osobe.

Miloš je istakla da je osumnjičenoj osobi jučer od strane postupajućeg tužioca produženo zadržavanje za dodatna 24 sata.

- Vidjećemo od Suda šta će se dešavati tokom dana ili eventualno sutra – istakla je Miloš.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

