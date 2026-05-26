Logo
Large banner

Kuzmić: Nikad bolja dinamika isplate podsticaja

Autor:

ATV
26.05.2026 13:30

Komentari:

0
Анђелка Кузмић, министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Српске
Foto: ATV

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srpske Anđelka Kuzmić istakla je da dinamika isplate podsticaja u poljoprivredi u Republici Srpskoj nikada nije bila bolja i da su već sada isplaćeni cjelokupni prošlogodišnji, kao i oko 14,5 miliona KM ovogodišnjih podsticaja.

"To je ogromna podrška za poljoprivrednike, s obzirom da je pri kraju proljećna sjetva. U ovoj godini za poljoprivredu će biti izdvojeno oko 290 miliona KM - agrarnim budžetom od 180 miliona KM i ostalim programima podrške. Za kapitalne investicije smo mislili da će biti izdvojeno oko 30 miliona KM, ali su one već sada, na osnovu zahtjeva, 69 miliona KM, što govori o dobrom stanju u poljoprivredi, o mjerama Vlade Srpske i resornog ministarstva, da poljoprivrednici ulažu i imamo oko 680 zahtjeva za traktore, a lani je bilo duplo manje", rekla je Kuzmićeva.

Срђан Мазалица

Republika Srpska

Mazalica: Lagumdžija vrijeđa inteligenciju svojih sunarodnika

Ona je najavila da je za sutra planiran sastanak sa proizvođačima i najvećim otkupljivačima mlijeka u Srpskoj, sa kojima će biti razgovarano o rješavanju pitanja viška mlijeka da ne bi došlo do obustave otkupljivanja.

"Resorno ministarstvo povećalo je premije za litar mlijeka po grlu i na taj način smo reagovali na svjetske poremećaje u sektoru mljekarstva. U prva tri, četiri mjeseca već imamo obračunato 500.000 KM više u odnosu na prošlu godinu. To govori da imamo više proizvedenih litara mlijeka, više grla koje finansiramo", istakla je Kuzmićeva.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Anđelka Kuzmić

Podsticaji

Ministarstvo poljoprivrede

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

нафта уље бушотина цијене нафте барел

Ekonomija

Ponovo porasla cijena nafte

6 h

0
директор Аутопутева Републике Српске

Ekonomija

Višković: Auto-put Banjaluka-Beograd, nacionalni projekat Srpske

21 h

0
Нафтна бушотина на нафтном пољу

Ekonomija

Cijene nafte naglo pale usred pregovora SAD i Irana

22 h

0
Особа пуни резервоар свог возила на бензинској пумпи у Бафало Гроуву, Илиноис, у четвртак, 2. априла 2026. године.

Ekonomija

Prevara na benzinskim pumpama: Dok sipate gorivo, lopovi prazne novčanike

1 d

0

  • Najnovije

16

26

Igor Dodik posjetio vrtić „Panorama“: Potrebna saradnja sa Gradskom upravom zbog kapaciteta vrtića

16

20

Viši privredni sud u Banjaluci presudio: BHRT dužan da isplati RTRS više od 17,7 milona KM

16

19

Amidžić odgovorio Krnjiću: Za dvije sedmice nije bilo 15 minuta ni za pismeno izjašnjavanje?

16

17

Nova mjera: Učenicima iz porodica sa troje i više djece po 200 KM za ekskurziju

16

16

Bilećka skupština bira predsjednika – Dražen Dunđer jedna od opcija?

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner