Kuzmić: Nikad bolja dinamika isplate podsticaja

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srpske Anđelka Kuzmić istakla je da dinamika isplate podsticaja u poljoprivredi u Republici Srpskoj nikada nije bila bolja i da su već sada isplaćeni cjelokupni prošlogodišnji, kao i oko 14,5 miliona KM ovogodišnjih podsticaja.

"To je ogromna podrška za poljoprivrednike, s obzirom da je pri kraju proljećna sjetva. U ovoj godini za poljoprivredu će biti izdvojeno oko 290 miliona KM - agrarnim budžetom od 180 miliona KM i ostalim programima podrške. Za kapitalne investicije smo mislili da će biti izdvojeno oko 30 miliona KM, ali su one već sada, na osnovu zahtjeva, 69 miliona KM, što govori o dobrom stanju u poljoprivredi, o mjerama Vlade Srpske i resornog ministarstva, da poljoprivrednici ulažu i imamo oko 680 zahtjeva za traktore, a lani je bilo duplo manje", rekla je Kuzmićeva.

Ona je najavila da je za sutra planiran sastanak sa proizvođačima i najvećim otkupljivačima mlijeka u Srpskoj, sa kojima će biti razgovarano o rješavanju pitanja viška mlijeka da ne bi došlo do obustave otkupljivanja.

"Resorno ministarstvo povećalo je premije za litar mlijeka po grlu i na taj način smo reagovali na svjetske poremećaje u sektoru mljekarstva. U prva tri, četiri mjeseca već imamo obračunato 500.000 KM više u odnosu na prošlu godinu. To govori da imamo više proizvedenih litara mlijeka, više grla koje finansiramo", istakla je Kuzmićeva.