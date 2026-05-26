Karleuša objavila spisak koji je mnoge iznenadio: Pomenula i Aleksandru Prijović

Pop diva Jelena Karleuša ponovo je uspjela da zapali društvene mreže i privuče ogromnu pažnju javnosti, ovog puta potpuno neočekivanim priznanjem.

Poznata po svom oštrom jeziku, ali i istančanom ukusu, Karleuša je na svom nalogu na društvenoj mreži X (bivši Tviter) podijelila spisak izvođača čije bi nastupe i koncerte rado posjetila.

​Ono što je svima zapalo za oko jeste nevjerovatan miks muzičkih žanrova - od tvrdog folk zvuka, preko regionalnih zvijezda u usponu, pa sve do svjetskih rep i pop ikona.

​Jelena je napravila jasnu razliku između klubskih i kafanskih nastupa i velikih solističkih koncerata, a imena na listi su malo koga ostavila ravnodušnim.

- Nastupi na koje bih otišla: Stoja, Indira, Dejan Vrana, Adil, Adi Šoše, Amar Gile, Jala&Buba, Prija. Koncerti na koje bih otišla: Lejdi Gaga, Ye, Merlin, 6ix9ine, Niki Minaj - napisala je ona.

Ova njena objava odmah je pokrenula lavinu komentara. Dok su jedni oduševljeni njenom muzičkom širinom i činjenicom da bez sujete podržava i mlađe kolege poput Aleksandre Prijović i Adija Šoše, drugi su iznenađeni što se na listi našao sam krem domaće folk muzike.

